Успешный старт в трейдинге: как выбрать надежного форекс-брокера
Четыре критерия, на которые необходимо обратить внимание при выборе брокерской компании
Торговля на рынке «Форекс» может стать прибыльным делом. Но перед началом торговли на валютной бирже необходимо выбрать подходящего брокера и при этом не наткнуться на мошенников. Есть несколько критериев, опираясь на которые вы сможете найти добросовестного брокера для «Форекс».
Период работы
Обходите стороной сомнительные фирмы-однодневки, даже если там предлагают очень выгодные условия. Обращайтесь только в компании, которые оказывают услуги в сфере трейдинга на протяжении длительного времени — хотя бы года-двух.
Документация
Речь идёт о лицензиях и других разрешительных документах. Обычно такая документация находится на сайте брокера в специальном разделе. Если её нет, то посмотрите сторонние ресурсы или запросите документы в техподдержке.
В случае если запрашиваемые документы не предоставляют или вы не можете отыскать их в свободном доступе, не стоит открывать аккаунт у такого брокера.
Официальный сайт
Каждая уважающая себя компания имеет свой сайт, на котором находится вся необходимая информация для клиентов и партнёров. Если сайта нет или он функционирует некорректно — например, отсутствуют важные разделы, но публикуются заманчивые предложения для новых клиентов, — доверять компании не следует.
Отзывы
Если на тематических форумах пишут множество негативных комментариев и отзывов о какой-либо конторе, нельзя не обратить на это внимание. Здесь же вы можете спросить у единомышленников, каких брокеров они рекомендуют.
Помните о том, что выбор брокера — это очень ответственный этап валютной торговли. Главное на старте — начать работать с проверенной компанией, отвечающей всем вышеперечисленным критериям.
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