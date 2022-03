Успешный старт в трейдинге: как выбрать надежного форекс-брокера

Торговля на рынке «Форекс» может стать прибыльным делом. Но перед началом торговли на валютной бирже необходимо выбрать подходящего брокера и при этом не наткнуться на мошенников. Есть несколько критериев, опираясь на которые вы сможете найти добросовестного брокера для «Форекс».

Период работы

Обходите стороной сомнительные фирмы-однодневки, даже если там предлагают очень выгодные условия. Обращайтесь только в компании, которые оказывают услуги в сфере трейдинга на протяжении длительного времени — хотя бы года-двух.

Документация

Речь идёт о лицензиях и других разрешительных документах. Обычно такая документация находится на сайте брокера в специальном разделе. Если её нет, то посмотрите сторонние ресурсы или запросите документы в техподдержке.

В случае если запрашиваемые документы не предоставляют или вы не можете отыскать их в свободном доступе, не стоит открывать аккаунт у такого брокера.

Официальный сайт

Каждая уважающая себя компания имеет свой сайт, на котором находится вся необходимая информация для клиентов и партнёров. Если сайта нет или он функционирует некорректно — например, отсутствуют важные разделы, но публикуются заманчивые предложения для новых клиентов, — доверять компании не следует.

Отзывы

Если на тематических форумах пишут множество негативных комментариев и отзывов о какой-либо конторе, нельзя не обратить на это внимание. Здесь же вы можете спросить у единомышленников, каких брокеров они рекомендуют.

Помните о том, что выбор брокера — это очень ответственный этап валютной торговли. Главное на старте — начать работать с проверенной компанией, отвечающей всем вышеперечисленным критериям.

Saxo Bank A / S (регистрационный номер компании (налоговый номер) 15731249) зарегистрирован в Дании как лицензированный банк (номер лицензии 1149). Saxo Bank A / S регулируется — наряду с Saxo Bank A/S Italy, Saxo Bank A/S Czech Republic, Saxo Bank A/S Netherlands, Saxo Bank A/S Cyprus — Управлением финансового надзора Дании (FSA) — Finanstilsynet, Århusgade 110, 2100, København Ø. Более подробную информацию о датском FSA и лицензии Saxo Bank A / S можно найти на сайте https://www.finanstilsynet.dk.