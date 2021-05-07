Гребной канал Барнаула почти готов к приему этапа Кубка мира по гребле

Губернатор Виктор Томенко провел выездное совещание о готовности барнаульского гребного канала к этапу Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ, который пройдет с 20 по 23 мая. Подготовку объекта завершат в ближайшие дни.

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Как отметил директор краевой спортивной школы олимпийского резерва по гребле на байдарках и каноэ имени Костенко Юрий Морозов, об участии в соревнованиях уже заявили представители 56 стран, ожидается приезд 444 спортсменов со всех континентов. Для проведения соревнований закупили 300 лодок за счет средств Фонда поддержки олимпийцев России.

Сейчас основные работы на гребном канале выполнены, проводится благоустройство территории, завершается монтаж специального оборудования. В самое ближайшее время будут опробованы в действии дорожки для проведения состязаний, стартовые системы на 200, 500 и 1000 метров, а также проверена работы системы хронометража IMAS. До 10 мая завершат укладку асфальта на дорожке, ведущей к зрительским трибунам.

Кроме того на гребном канале усовершенствовали схему электроснабжения. Теперь она готова за секунды переключиться на резервный источник энергии - мощную дизельную станцию, отметил зампредседателя правительства Алтайского края Александр Климин.

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Томенко поручил принять дополнительные меры для обеспечения безопасности зрителей на трибунах. Вход организуют по заранее приобретенным билетам, по которым зрители смогут бесплатно проехать до гребного канала.

При этом в дни проведения этапа Кубка мира проезд легкового транспорта на гребной канал будет запрещен. Обустроена перехватывающая парковка на 400-500 автомобилей в районе станции Присягино, от которой зрителей будут доставлять так же при предъявлении билетов, сообщает пресс-служба правительства Алтайского края.

Напомним, что этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ пройдет с 20 по 23 мая в Барнауле. На создание обводного канала с мостовым переходом в 2019 году израсходовали почти 180 миллионов рублей, в 2020 – ещё порядка 120 миллионов. На обустройство подъезда к спортивному объекту направлено 100 миллионов рублей.