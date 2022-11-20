И плакать, и смеяться. Когда детей оставили дома одних

Всемирный день ребёнка отмечают 20 ноября. Празднику без малого уже 68 лет, и посвящён он деятельности, направленной на обеспечение благополучия детей во всём мире. Наши цветы жизни — самые уязвимые члены общества, поэтому в разных странах 20 ноября силами общественных и коммерческих организаций проводятся различные благотворительные акции и мероприятия.

А мы к этому дню собрали душераздирающую для родителей подборку фотографий, на которых детей оставили без присмотра «всего на минуточку».