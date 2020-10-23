Навыки лидера. Эксперты рассказали барнаульцам, как зарабатывать больше

Машинисты и монтажники – одни из самых высокооплачиваемых профессий в Барнауле. А самую большую зарплату – 99 300 рублей – в краевой столице обещают повару-бригадиру. Такие данные приводит система поиска вакансий "ГородРабот.ру" за октябрь 2020 года. В целом рейтинг самых высокооплачиваемых профессий и должностей в Барнауле выглядит так:

геодезист ‒ средняя зарплата по городу 80 000 рублей;

монтажник трубопроводов ‒ 80 700 рублей;

машинист катка ‒ 83 200 рублей;

директор производства ‒ 83 300 рублей;

машинист бульдозера ‒ 86 000 рублей;

коммерческий директор ‒ 87 700 рублей;

повар-бригадир ‒ 99 300 рублей.

Портал "ГородРабот.ру" также назвал навыки, которые помогут зарабатывать больше, даже если ты рядовой менеджер.

Креативность

Молодых сотрудников ценят за оригинальные идеи, ведь не каждый может создать что-то новое. Если не хватает креативности ‒ начни ее развивать: рисуй, сочиняй музыку и читай по сто страниц в день.

Расстановка приоритетов

Если ты всегда знаешь, к какому заданию нужно приступить сейчас, а что можно отложить на потом, ‒ поздравляем, ты умеешь расставлять приоритеты. Это умение важно для любой команды, чтобы в задачах был порядок, а дедлайны не "горели".

Постоянное развитие

Никогда не переставай совершенствоваться в профессии. Если не посещать курсы, забросить семинары и не общаться с опытными коллегами – тебя быстро опередят.

Владение иностранными языками

Знание английского ценит любой работодатель. А иногда владение немецким, арабским или китайским станет решающим преимуществом.

Опыт

Не думай, что поработав полгода в компании, можно сразу искать что-то лучшее. Опыт ‒ это важно. Чаще всего работодатели ищут сотрудников с трехлетним стажем. Если тебя взяли без опыта ‒ не стоит уходить в первый же год: работай и закрепляй знания.

Кстати, прямо сейчас на сайте более 11 тысяч вакансий в Барнауле. "ГородРабот.ру" собирает вакансии из 150 источников, в том числе с hh.ru, Avito, SuperJob и "Труд.всем".