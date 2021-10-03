Названы лучшие школы в Алтайском крае
Четыре образовательных учреждения оказались в общероссийском топе
Эксперты агентства RAEX составили топ-300 школ России, а также назвали десятку лучших по каждому региону. Как сообщается на сайте организации, список подготовили на основе числа выпускников, поступивших в ведущие вузы.
В общероссийский рейтинг попали четыре учебных заведения Алтайского края. Это гимназия № 42 Барнаула (139 место), лицей № 124 (166 место), Бийский лицей-интернат (188 место) и Алтайский краевой педагогический лицей-интернат (225 место).
В региональный список эти учреждения тоже вошли, выглядит он следующим образом:
- гимназия № 42, Барнаул;
- лицей № 124, Барнаул;
- Бийский лицей-интернат Алтайского края;
- Алтайский краевой педагогический лицей-интернат, Барнаул;
- гимназия № 22, Барнаул;
- гимназия № 69, Барнаул;
- лицей № 101, Барнаул;
- лицей № 112, Барнаул;
- гимназия № 27 имени Героя Советского Союза В.Е. Смирнова, Барнаул;
- гимназия № 123, Барнаул.
Ранее сообщалось, что учитель математики барнаульского лицея № 3 Софья Киндякова выступит от Алтайского края на конкурсе "Учитель года России". Имя победителя станет известно 10 октября.