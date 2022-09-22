Падение предложений, рост цен и нестабильность: что происходит на авторынке осенью 2022 года

Ассортимент новых автомобилей на российском рынке продолжает сужаться. Поставки задерживают, склады импортёров и дилеров пустеют. Автосалоны не могут в полной мере удовлетворять весь спрос. И больше всего не хватает машин премиального сегмента. Об этом рассказал независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев.

«Поставки из-за рубежа фактически заморожены из-за введённых санкций. Также может возникнуть дефицит на модели Kia, Hyundai, Nissan, Toyota, Mazda, Skoda и Volkswagen, которые выпускали в нашей стране. Вероятность того, что российские заводы этих компаний возобновят производство до конца года, ничтожно мала, — отметил Сергей Бургазлиев.

Из-за сложившейся ситуации цены на подержанные автомобили выросли. По данным «Авто.ру», с начала 2022 года сильнее всего повысилась стоимость кроссоверов и внедорожников. Среди них Toyota Land Cruiser 200, Toyota Land Cruiser Prado, Kia Sportage, BMW X3, Mitsubishi Outlander, Renault Arkana, Skoda Kodiaq, Toyota Camry, Land Rover, Mercedes-Benz и другие.

«На самом деле цены сейчас ещё далеко не заоблачные. Но в связи с ростом спроса на авто с пробегом можно ожидать их поднятие ещё на несколько пунктов. Поэтому если вы думаете покупать машину или отложить покупку на несколько месяцев, то однозначно склоняйтесь к первому варианту», — сообщил управляющий автосалона «Первый номер» Александр Гостев.

Пока ассортимент подержанных автомобилей остаётся широким, с хорошим разбегом по ценам, техническим характеристикам, экстерьеру и интерьеру. Но чем меньше будут поставлять новых машин, тем больше будут покупать транспортные средства с пробегом. А значит, и в этой сфере рынка может начаться дефицит по-настоящему стоящих авто.

Гостев Александр Сергеевич