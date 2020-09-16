Правила жизни Искателей. Парапланерист – о том, как воплотить мечты о небе в жизнь

Amic.ru продолжает знакомить своих читателей с героями спецпроекта ко дню рождения "Радио Искатель" в Барнауле и Горно-Алтайске. "Правила жизни Искателей" – это серия интервью с известными алтайскими спортсменами, бизнесменами и исследователями. "Бороться и искать! Найти и не сдаваться!" – следуя девизу "Радио Искатель", гости проекта в любых ситуациях оставались верны своим увлечениям и превратили их в дело всей жизни.

Следующим гостем проекта стал известный алтайский мотопарапланерист Алексей Устюгов. Заслуженный инженер-строитель с 30-летним стажем еще с армии мечтал о том, чтобы научиться летать. В 2008 году Алексей открыл для себя парапланерный спорт. За 13 лет он налетал больше трех тысяч часов, не раз выигрывал чемпионаты Алтайского края и Сибири и стал кандидатом в мастера спорта.

Интервьюер проекта – ведущий "Радио Искатель Барнаул" Сергей Зубчук. Автор фото – Татьяна Алдабаева.

Послушать интервью с Алексеем Устюговым и другими героями проекта можно в Барнауле на частоте 90.7FM и в Горно-Алтайске на частоте 100.6 FM. Ну, а мы публикуем правила жизни нашего третьего Искателя.

Найди то, что приносит удовольствие. Меня начало тянуть к полетам в армии. Я служил в ВДВ, в разведроте. Много приходилось летать на самолетах. Тогда и понял, что небо – это мое. Порой даже снилось, что я просто машу руками и летаю. С тех пор я много чего перепробовал: снегоходы, мотоциклы. В итоге нашел себя в парапланерном спорте.

Учись на чужих ошибках. В авиации это особенно важно. Параплан, конечно, прощает много ошибок. Но несоблюдение правил безопасности или излишний риск могут привести к трагедии. Есть черты, которые нельзя переступать.

Своим делом нужно болеть. Моя болезнь уже 13 лет – небо. И она прогрессирует. По этой болезни меня многие и знают. Уверяю, если вы хотя бы раз пролетите со мной на высоте 300 метров, тоже влюбитесь в этот спорт.

Не знаешь – спроси совета. Если вы решили заняться мотопарапланерным спортом, не нужно сразу искать себе мотор и другое оборудование. Лучше приехать и спросить опытных людей, с чего начать. У нас свой клуб, который пришлось создать, большая команда, собственный парадром. Мы всегда поделимся опытом и подскажем.

Самое главное – подготовка. Чтобы летать, нужно отлично знать теорию, аэродинамику. Налет часов начинается с наземной подготовки. Нужно знать и чувствовать купол, прежде чем подниматься в небо.

Страх – это нормально. Я тоже, например, боюсь высоты. Но если есть целеустремленность, ты это преодолеваешь. Страх тебя отрезвляет. Ты начинаешь адекватно оценивать ситуацию. Если ты не боишься высоты, тебе вообще нельзя летать.

Я – глубоко верующий человек. Без фанатизма, конечно. Я реалист. Но верю, что чудеса, которые нас окружают, не могли возникнуть просто так. Например, чтобы я мог летать.