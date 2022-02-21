Притча о блудном сыне. Почему ее считают настолько важной, что вспоминают сотни лет

Во вторую неделю (седмицу) подготовки к Великому Посту Христианская церковь вспоминает притчу о блудном сыне (гл. 15, стихи 11-32 Евангелия от Луки). В 2022 году это период с 20 по 26 февраля. Смысл притчи — принять дух истинного покаяния и понять, что как бы Всевышний ни был далеко от народа, он всегда готов принять и простить раскаявшуюся душу. Читайте на amic.ru краткую историю и значение притчи о блудном сыне.

О чём рассказывается в истории о блудном сыне?



У богатого мужа было два сына. Старший отличался послушанием и во всём помогал отцу. Младший был полной его противоположностью — гулял, веселился, не хотел работать. Однажды, решив уйти из дома, он потребовал у отца часть наследства, которое затем попусту растратил в чужих краях.



Стыд за содеянное и чрезмерная гордыня сначала не позволили юноше вернуться в отчий дом. Чтобы не умереть с голоду, ему пришлось многое претерпеть. Он пристроился ухаживать за свиньями у одного зажиточного фермера, ел и спал вместе с животными. Ужасные условия существования довели юношу до полного уныния. Раскаявшись и отчаявшись, он решил пойти к отцу и попроситься к нему хотя бы в слуги.



Увидев вернувшегося беглеца, родитель радостно выбежал ему навстречу, простил и принял, подарив ему лучшие одежды и перстень власти. Старший же сын, всё это время помогавший отцу, остался недоволен таким радушным приёмом. За весь период честной и тяжёлой работы он ни разу не получал от родителя таких богатых даров.

О чём хотел рассказать Святой Лука в притче и почему это так важно?



В этом многогранном по содержанию повествовании под родителем подразумевается Господь Бог. Два его сына — грешник, душой отдалившийся от своего Отца Небесного и предавшийся праздной жизни, и мнимый праведник, который посчитал родительское прощение несправедливостью.



Наследство, отданное отцом, — это Божьи дары. Ими в большей или меньшей степени наделён при рождении каждый человек. Это здоровье, таланты, мудрость, сила, красота. Требование младшего сына отдать часть наследства ассоциируется со стремлением человека не подчиняться Божьим заповедям, а жить так, как нравится и хочется ему самому.



Получив требуемое, юноша уходит в чужие края, то есть человек отдаляется от Господа и предаётся греховной жизни. Тем самым он растрачивает Божьи дары и губит свою душу, что приводит его к нищете — духовному опустошению. И это неудивительно, ведь люди, вставшие на путь греха, идут по пути самоугождения и себялюбия. Им кажется, что легко полученное богатство можно не приумножать, оно не кончится никогда.



Но вот наступает момент, когда дары иссякли, а за спиной больше нет поддержки сильного и всемогущего Отца. Тогда человек пересматривает своё отношение к Богу, и в нём появляется решимость искренне покаяться в грехах. И тогда Всевышний милостиво прощает ему все прегрешения и возвращает дары.



В образе старшего сына показан человек, который кичится исполнением воли Господа. Он считает свою жизнь безгрешной, но она оказывается таковой до того момента, пока не вернулся его блудный брат. И тогда в старшем сыне просыпается зависть, а это страшный грех, который привёл к убийству Иисуса Христа.



Получается, что некоторые люди, прикрываясь Верой, живут в полной душевной опустошённости, обманывая окружающих, и это самые страшные грешники. А те, кто, пройдя через лишения, покаялся, достойны прощения и уважения.



В эту неделю Православная церковь показывает пример неисчерпаемого милосердия Божия ко всем грешникам, которые с искренним раскаянием обращаются к Богу.