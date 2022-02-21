Притча о блудном сыне. Почему ее считают настолько важной, что вспоминают сотни лет
Рассказ о юноше, который решил жить так, как нравится и хочется самому, Церковь вспоминает ежегодно
Во вторую неделю (седмицу) подготовки к Великому Посту Христианская церковь вспоминает притчу о блудном сыне (гл. 15, стихи 11-32 Евангелия от Луки). В 2022 году это период с 20 по 26 февраля. Смысл притчи — принять дух истинного покаяния и понять, что как бы Всевышний ни был далеко от народа, он всегда готов принять и простить раскаявшуюся душу. Читайте на amic.ru краткую историю и значение притчи о блудном сыне.
О чём рассказывается в истории о блудном сыне?
У богатого мужа было два сына. Старший отличался послушанием и во всём помогал отцу. Младший был полной его противоположностью — гулял, веселился, не хотел работать. Однажды, решив уйти из дома, он потребовал у отца часть наследства, которое затем попусту растратил в чужих краях.
Стыд за содеянное и чрезмерная гордыня сначала не позволили юноше вернуться в отчий дом. Чтобы не умереть с голоду, ему пришлось многое претерпеть. Он пристроился ухаживать за свиньями у одного зажиточного фермера, ел и спал вместе с животными. Ужасные условия существования довели юношу до полного уныния. Раскаявшись и отчаявшись, он решил пойти к отцу и попроситься к нему хотя бы в слуги.
Увидев вернувшегося беглеца, родитель радостно выбежал ему навстречу, простил и принял, подарив ему лучшие одежды и перстень власти. Старший же сын, всё это время помогавший отцу, остался недоволен таким радушным приёмом. За весь период честной и тяжёлой работы он ни разу не получал от родителя таких богатых даров.
О чём хотел рассказать Святой Лука в притче и почему это так важно?
В этом многогранном по содержанию повествовании под родителем подразумевается Господь Бог. Два его сына — грешник, душой отдалившийся от своего Отца Небесного и предавшийся праздной жизни, и мнимый праведник, который посчитал родительское прощение несправедливостью.
Наследство, отданное отцом, — это Божьи дары. Ими в большей или меньшей степени наделён при рождении каждый человек. Это здоровье, таланты, мудрость, сила, красота. Требование младшего сына отдать часть наследства ассоциируется со стремлением человека не подчиняться Божьим заповедям, а жить так, как нравится и хочется ему самому.
Получив требуемое, юноша уходит в чужие края, то есть человек отдаляется от Господа и предаётся греховной жизни. Тем самым он растрачивает Божьи дары и губит свою душу, что приводит его к нищете — духовному опустошению. И это неудивительно, ведь люди, вставшие на путь греха, идут по пути самоугождения и себялюбия. Им кажется, что легко полученное богатство можно не приумножать, оно не кончится никогда.
Но вот наступает момент, когда дары иссякли, а за спиной больше нет поддержки сильного и всемогущего Отца. Тогда человек пересматривает своё отношение к Богу, и в нём появляется решимость искренне покаяться в грехах. И тогда Всевышний милостиво прощает ему все прегрешения и возвращает дары.
В образе старшего сына показан человек, который кичится исполнением воли Господа. Он считает свою жизнь безгрешной, но она оказывается таковой до того момента, пока не вернулся его блудный брат. И тогда в старшем сыне просыпается зависть, а это страшный грех, который привёл к убийству Иисуса Христа.
Получается, что некоторые люди, прикрываясь Верой, живут в полной душевной опустошённости, обманывая окружающих, и это самые страшные грешники. А те, кто, пройдя через лишения, покаялся, достойны прощения и уважения.
В эту неделю Православная церковь показывает пример неисчерпаемого милосердия Божия ко всем грешникам, которые с искренним раскаянием обращаются к Богу.
Что положено делать в Неделю о блудном сыне?
Неделя о блудном сыне — это один из этапов подготовки к Великому Посту. Это своеобразный духовный экзамен, в ходе которого каждый православный проверяется на верность Богу. В период такой подготовки христиане ходят в храм на литургию и молятся Господу об очищении души. Именно в эту Неделю Православная церковь наиболее милосердна к грешникам, которые искренне раскаиваются в своих деяниях.
Священнослужители доносят до пришедших в храм, что только в благодатном союзе с Богом достигается истина, полнота и радость жизни. Удаление же и отказ от общения со Всемогущим Богом принесёт лишь унижения и послужит причиной всех напастей и бедствий.
На Всенощном бдении, после чтения Евангелия, поётся важное песнопение Постной Триоди «Покаяния двери отверзи ми». Во время пения гаснет свет, а все присутствующие встают на колени. А после Полиелея звучит псалом «На реках Вавилонских». Цель песнопений — пробуждение покаянных чувств и настрой верующих на нужный лад.
Наступившая после 20 февраля седмица также называется Пёстрой из-за чередования обычных и постных дней. В среду и пятницу верующие постятся, в остальные дни могут есть любую пищу. Суббота считается родительской — православные вспоминают умерших родственников, а в храмах служат Вселенскую Панихиду.