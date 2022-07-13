Простая иммиграция в Европу: как переехать из России в Румынию

Румыния — страна, входящая в состав ЕС. Многие из тех, кто мечтает иммигрировать в Европу, рассматривают именно это государство. Уровень жизни по европейским меркам здесь средний, но грамотная индустриально-аграрная модель экономики позволяет стране занимать весьма устойчивые позиции. Что ждет иммигрантов в Румынии, рассмотрим дальше.

Немного об экономике

Прежде чем принимать решение о переезде, мы рекомендуем изучить максимум информации, касающейся разных аспектов жизни. Поможет вам в этом блог о иммиграции в Румынию (здесь публикуют актуальную экспертную информацию).

Средняя зарплата в стране составляет около 1100-1200 евро в месяц, а уровень безработицы не превышает 5%. На помощь государства могут рассчитывать многодетные семьи, инвалиды, безработные (в случае, если до момента потери зарплаты они делали налоговые взносы) и некоторые другие категории. Зарплаты и пенсии в Румынии меньше, чем в более развитых странах, но и цены на продукты, транспорт и развлечения здесь значительно ниже.

Преимущества иммиграции в Румынию

Оформив румынское гражданство, человек получает те же права, что и житель Франции, Германии или любого другого государства ЕС. Основные плюсы: возможность легального трудоустройства или упрощенного открытия бизнеса в любой из стран содружества, путешествия без виз почти в 200 государств мира, доступ к социальному обеспечению, высококачественной медицине и многое другое. Более подробно о преимуществах и недостатках переезда на ПМЖ можно почитать на сайте https://emigras.ru.

Также россиянам не придется отказываться от паспорта и гражданства РФ, что, конечно, большой плюс. Кроме того, постоянное проживание в Румынии после получения документов этого государства также необязательно — поселиться можно в любой стране содружества.

Несмотря на кажущуюся простоту, некоторые сложности все же рискуют возникнуть. Ограничения могут быть и внутренними, и внешними. Узнать об этом подробнее можно у специалиста. Например, к вашим услугам — Никита Малинов, практикующий юрист, разбирающийся во всех тонкостях получения гражданства ЕС.