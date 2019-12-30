Путин одобрил возврат страховки при досрочном погашении ипотеки

Российские заемщики смогут вернуть часть страховки при досрочном погашении потребительского или ипотечного кредита. Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Отказаться от договора страхования заемщик может в течение двух недель с даты досрочного погашения кредита. Деньги ему вернут в течение семи дней с момента подачи заявления.

В документе также сказано, что отныне банки обязаны предоставить заемщику потребительский кредит без страховки, если она по закону не обязательна. Правда, в этом случае возможен рост процентной ставки.

Закон должен вступить в силу с 1 сентября 2020 года. Он не будет распространяться на взятые ранее кредиты со страховкой, пишет РИА "Новости".

Добавим, что в декабре председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина сообщила, что доля заемщиков, имеющих ипотеку и дополнительно другие кредиты, выросла более чем на 40%.