Пьяный водитель врезался в автобус с детьми в Алтайском крае

В Алтайском крае в пятницу поздно вечером, 7 июня, в Курьинском районе на трассе регионального значения 01К-09 между населенными пунктами Саввушка и Курья автобус с учащимися спортивной школы олимпийского резерва попал в ДТП, передает ТАСС.

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Отмечается, что столкнулись Mitsubishi Pajero и автобус Ford Transit. "Виновник столкновения, водитель легкового автомобиля, находился в алкогольном опьянении", – сообщили агентству МЧС России.

В автобусе, следовавшем из Змеиногорска в Барнаул, было 17 человек – 13 детей в возрасте 14-16 лет, трое взрослых и водитель.

"Дети – учащиеся спортивной школы олимпийского резерва Барнаула. Они вторым автобусом направлены в гостиницу Курьи", – сообщили в МЧС России. В результате ДТП погибших и пострадавших нет.

Как сообщает ГУ МЧС по Алтайскому краю, всего на оперативное событие привлекалось семь человек и три единицы техники.

UPD 11:05 В ГУ МВД по Алтайскому краю сообщили, что 7 июня около 23 часов 15 минут на 74-м километре автодороги Поспелиха – Курья – Третьяково водитель, мужчина 1983 года рождения, управляя автомобилем Mitsubishi Pajero, не справился с управлением и допустил столкновение с автомобилем Ford Transit, в котором находились 14 человек, из них трое – несовершеннолетние. В настоящее время по факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.