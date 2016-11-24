Рынок труда в Барнауле показал снижение количества вакансий

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Аналитики службы исследований сайта Зарплата.ру пришли к выводу, что количество вакансий в Барнауле по отношению к августу текущего года сократилось на 10%.

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При этом уточняется, что в разных профессиональных сферах динамика неодинакова. Так, на 30% уменьшилось число предложений для бухгалтеров, на 20% – для промышленников, на 10% – для кадровиков, маркетологов, менеджеров по продаже и строителей.

При этом любопытно, что для медиков и фармацевтов количество вакансий возросло сразу на 31%.

В целом же наибольшее количество вакансий в Барнауле работодатели разместили в рубриках: "Продажи, сбыт" – 239, "Розничная торговля" – 226, "Транспорт, автобизнес" — 213.

Если говорить о величине среднего вознаграждения в краевой столице, то по итогам октября она составила 29 тысяч рублей. При этом учитывались вакансии только на полный рабочий день.

Исследование проводилось на основе анализа более 4,5 тысяч вакансий.