Рынок труда в Барнауле показал снижение количества вакансий

По данным службы исследований Зарплата.ру, к августу текущего года уменьшение вакансий составило 10%

24 ноября 2016, 14:38

Фото: polymia.by

Аналитики службы исследований сайта Зарплата.ру пришли к выводу, что количество вакансий в Барнауле по отношению к августу текущего года сократилось на 10%.

Хочу больше денег: названа главная причина увольнений в Барнауле

Хочу больше денег: названа главная причина увольнений в Барнауле

При этом уточняется, что в разных профессиональных сферах динамика неодинакова. Так, на 30% уменьшилось число предложений для бухгалтеров, на 20% – для промышленников, на 10% – для кадровиков, маркетологов, менеджеров по продаже и строителей.

При этом любопытно, что для медиков и фармацевтов количество вакансий возросло сразу на 31%.

В целом же наибольшее количество вакансий в Барнауле работодатели разместили в рубриках: "Продажи, сбыт" – 239, "Розничная торговля" – 226, "Транспорт, автобизнес" — 213.

Если говорить о величине среднего вознаграждения в краевой столице, то по итогам октября она составила 29 тысяч рублей. При этом учитывались вакансии только на полный рабочий день.

Исследование проводилось на основе анализа более 4,5 тысяч вакансий.

Комментарии
    Новости партнеров