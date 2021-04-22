SPA, опера и ужин на террасе: как устроить себе мини-отпуск на выходные

Чтобы отдохнуть от рутины, необязательно сбегать в горы или улетать к морю. Достаточно сменить обстановку на выходные. Например, расслабиться в SPA, сходить в театр, прогуляться по улицам большого города и провести ночь в комфортных апартаментах. Такой маленький отпуск могут позволить себе гости Novosibirsk Marriott – единственного в столице Сибири пятизвёздочного отеля.

Отель расположен на центральной площади города: из окон открывается вид на театр оперы и балета "НОВАТ". К услугам гостей просторные комфортабельные номера различных категорий, салон тайского массажа "Оазис SPA", бассейн, хаммам и фитнес-зал, два ресторана с авторской европейской и русской кухней, летняя терраса на 10-м этаже и блестящий сервис.

Отель предлагает различные пакетные условия и специальные тарифы, а также бонусы для постоянных гостей. А в предстоящие майские праздники – с 30 апреля по 10 мая – все спецпредложения доступны для бронирования не только в выходные, но и в будние дни.

Пакет выходного дня

От 8 900 рублей

В предложение включено проживание с завтраком для двоих гостей в номере категории "Стандарт с видом на Оперный театр", доступ в бассейн, хаммам и фитнес-зал, поздний выезд (до 16:00, при наличии свободных номеров), а также ваучер номиналом 3 тысячи рублей на посещение одного из ресторанов отеля.

"Вечер в театре, ночь в отеле"

От 7 100 рублей

Проживание с завтраком на двоих в номере выбранной категории, два билета на спектакль в НОВАТ, ваучер в любой ресторан отеля, доступ в бассейн, хаммам и фитнес-зал, поздний выезд (до 16:00, при наличии свободных номеров).

SPA-пакет

От 13 500 рублей

В предложение включено проживание с ужином и завтраком для двоих гостей в номере категории "Стандарт с видом на Оперный театр", часовой массаж на выбор: традиционный тайский или "ойл", доступ в бассейн, хаммам и фитнес-зал, поздний выезд (до 16:00, при наличии свободных номеров), парковочное место.

Семейный пакет

От 13 900 рублей

В предложение включено проживание с завтраком для двоих взрослых и двоих детей в номере категории "Люкс", доступ в бассейн, хаммам и фитнес-зал, поздний выезд (до 16:00, при наличии свободных номеров), а также ваучер номиналом 2 тысячи рублей на посещение одного из ресторанов отеля.

Специальный тариф для жителей Сибирского региона – от 6 950 рублей. Включено проживание с завтраком для двоих гостей в номере выбранной категории, доступ в бассейн, хаммам и фитнес-зал.

При бронировании номера любой категории по открытой стоимости от трёх ночей – скидка 30% на проживание и 30% на посещение ресторанов. Для детей до 12 лет размещение и завтраки бесплатно.

Бронируйте и оплачивайте проживание в отеле картой "МИР" на специальном сайте и получайте кешбэк 20% от суммы покупки!*

Новосибирск Марриотт Отель

Адрес: Новосибирск, ул. Орджоникидзе, 31

Тел.: 8 (383) 230-30-00 (отдел бронирования)

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*Не более 20 тысяч рублей за одну транзакцию.

Авторы фотографий – Ж. Самуйлова, Е. Волкова, Е.Тюрина, А. Аминова, К. Долгова, Т. Сметанина