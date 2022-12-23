Сверлильные станки по металлу: зачем нужны, как работают и в чем преимущества их использования на производстве
Современные сверлильные станки подходят для металлургической, машиностроительной, обрабатывающей, судостроительной и другой промышленности
Сверлильный станок — это устройство для формирования отверстий до 100 мм в металлических деталях. Но сейчас технические возможности такой техники очень широки, поэтому использовать ее можно и для других технологических операций.
Сверлильный станок по металлу представлен к продаже преимущественно в промышленных модификациях — приобретать бытовые модели просто нецелесообразно. Рассмотрим основные возможности, конструктивные особенности и преимущества установок.
Назначение оборудования
Основной параметр устройства — наибольший условный диаметр сверления отверстия. Также отличаются показатели вылета и хода шпинделя, скоростные и другие характеристики. В зависимости от конкретной модели агрегат может выполнять:
— сверление отверстий;
— развертку;
— расширение диаметра;
— зенкование детали;
— нарезание резьбы;
— вырезание дисков из листового материала.
Устройства гарантируют высокую точность сверления, идеальную окружность отверстия, отсутствие шероховатостей, зазубрин и других дефектов. Оборудование применяют в металлургической, машиностроительной, обрабатывающей, судостроительной и других сферах.
Конструкция станка
Все сверлильные станки имеют аналогичную конструкцию. Устройство состоит из:
— электродвигателя;
— сверлильной головки;
— шпинделя, являющегося частью сверлильной головки;
— зажимного патрона для фиксации насадок, установленного на шпинделе;
— механизма регулировки;
— станины — массивного литого элемента, обеспечивающего устойчивость оборудования;
— стойки, жестко прикрепленной к станине.
Это базовая комплектация, в профессиональных моделях она расширяется. От сложности конструкции напрямую зависит проведение разного объема настроек.
Передача вращения от двигателя на зажимной патрон происходит не напрямую через вал, а с помощью приводного ремня. Вал жестко зафиксирован, что гарантирует высокоточную обработку деталей без образования биения.
Плюсы использования сверлильных станков на производстве
Сверлильные станки по металлу с ЧПУ обладают превосходными эксплуатационными характеристиками. По словам представителей компании https://www.stanki.ru/, оборудование востребовано среди покупателей благодаря ряду преимуществ:
— оптимизация рабочих процессов на производстве, их частичная автоматизация;
— увеличение объема производства;
— повышение точности выполняемых задач — вероятность брака исключена, что положительно сказывается на рентабельности производства и минимизирует издержки;
— сверление отверстий в широком диапазоне, многофункциональность;
— возможность работы с заготовками, деталями и изделиями с различными параметрами (материал, размер, плотность);
— простая и быстрая настройка, безопасность;
— мощность и эксплуатационный ресурс, достаточные для бесперебойной работы даже в условиях высоких нагрузок.
При правильном подборе сверлильный станок быстро окупается. На практике уже через год после покупки агрегат начинает приносить чистую прибыль.
ООО «Станки.Ру»