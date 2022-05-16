На долгую память о нежной весне. Топ-5 мест в Барнауле для красивых фото с яблонями

Май, тепло, яблони цветут, а у вас до сих пор нет красивой фотографии? Это надо срочно исправлять. Белоснежных и нежно-розовых деревьев в Барнауле сейчас довольно много, но сделать снимок можно не с каждым: вся красота часто находится выше человеческого роста. Поэтому мы составили топ мест, где у вас точно получится сделать снимок.

Пересечение проспекта Красноармейского и улицы Гоголя Здесь яблони цветут огромным ковром до самой земли. Даже есть камешек, на который можно присесть. Настоящая природная фотозона.

Яблони рядом со зданием администрации края (пр. Ленина, 59) Тут можно и сфотографироваться, и пикник устроить.

Роща у Алтайского государственного технического университета Здесь цветут белые, розовые яблони. На любой вкус и цвет фон.

Площадь Ветеранов и сквер десантников (Напротив театра Музкомедии и рядом с Диагностическим центром.) Укромные места для тех, кто стесняется фотографироваться. Кстати, в сквере часть яблонь уже отцвели, так что советуем поторопиться.

«Аллея любви» на Георгия Исакова Говорят, кто здесь сфотографируется — весь год будет счастлив в любви.