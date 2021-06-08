В Горном Алтае директор магазина присвоил более 300 тысяч рублей с продажи телефонов

В Горном Алтае следователи завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего директора магазина торговой сети по продаже смартфонов. 36-летнего жителя села Майма обвиняют в присвоении выручки, сообщает пресс-служба МВД по региону.

"Следствием установлено, что в сентябре прошлого года у сельчанина, работающего в должности директора магазина, возник преступный умысел на хищение денежных средств, вырученных с продажи смартфонов. Обвиняемый испытывал материальные трудности и таким образом планировал решить свои финансовые проблемы", – говорится в сообщении.

Продавая смартфоны, директор просил покупателей рассчитываться наличными, а вырученные средства забирал себе. Таким образом, в период с июня по декабрь 2020 года он присвоил деньги с продажи 31 гаджета, заработав незаконным способом 313 тысяч рублей.

Кражу выявил региональный менеджер торговой сети. Материалы уголовного дела с обвинительным заключением, утверждённым прокурором, переданы в суд.