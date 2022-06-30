В поход, на дачу, в дорогу: подборка полезных летних гаджетов для активного отдыха

Лето — время долгих прогулок, путешествий, пикников, активного или даже экстремального отдыха. Сделать отдых ещё более продуктивным, полезным и интересным могут помочь специальные гаджеты. Подборку летних аксессуаров мы подготовили вместе с сетью магазинов «Телефоника».

Фитнес-браслет

Лето — идеальное время для тренировок на свежем воздухе, вечерних пробежек и занятий йогой в парке. Для отслеживания своих спортивных результатов пригодится фитнес-браслет — например, новый Mi Smart Band 6. В него добавили 19 режимов популярных упражнений, таких как высокоинтенсивные интервальные тренировки (ВИИТ), баскетбол, бокс и зумба. С браслетом можно следить за продолжительностью упражнений, сожжёнными калориями и частотой сердечных сокращений, что делает тренировки более эффективными.

Внешний аккумулятор

В дальних поездках важно оставаться на связи. Новое компактное зарядное устройство CrownMicro CMPB-1000 поможет зарядить стандартный смартфон от полутора до двух раз. При этом вы можете одновременно заряжать сразу два важных для вас гаджета.

Беспроводные наушники

Музыка скрасит любую долгую дорогу — поездку на автомобиле в горы, волнующий авиаперелёт или уютную ночь в поезде. Отличным компаньоном в путешествии будут Xiaomi Redmi Buds 3. Берите их с собой и наслаждайтесь любимыми треками, подкастами и аудиокнигами.

Портативная колонка

Для весёлых пикников и вечеринок на даче с друзьями незаменима JBL Clip 3. Благодаря прочному внешнему материалу и защите от воды по стандарту IPX7 она не боится ни дождя, ни пыли. Крепкий карабин также позволит закрепить акустику, например, на рюкзаке, и наслаждаться музыкой в походе.

Электросамокат

Лёгкий ветерок, обдувающий лицо в жаркую погоду, скорость, мобильность и манёвренность — электросамокат, возможно, лучший летний транспорт. На нём можно передвигаться в любой одежде, при этом вы не устанете, как от поездки на велосипеде (особенно в жару или когда приходится ехать в гору). Хорошим вариантом будет простая и удобная в эксплуатации модель Carmega Swift Black. Этот электросамокат проедет 40 км без подзарядки, а заряжается всего пять часов.

Детские умные часы

Дети обожают лето — это время, когда можно с утра до вечера гулять с друзьями во дворе. Чтобы не переживать за своего ребёнка, подарите ему умные часы GEOZON KID Pink: так вы всегда будете на связи и сразу узнаете, если что-то случится, благодаря встроенной кнопке SOS и системе аудиомониторинга.

Эти и другие гаджеты вы найдете в сети «Телефоника». Купить их можно как в магазинах сети, так и на сайте.

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