Всегда что-то новое: эксперты рассказали, насколько россияне готовы учиться новой профессии

Как следует из данных опроса GeekBrains, половина россиян готовы сменить профессию (55%). От нового места 50% респондентов ожидают увеличения заработной платы, другой профессии готовы обучаться 49%.

Ряд компаний решает вопрос с обучением сотрудников самостоятельно. Например, «Норникель» заявляет о своей готовности брать на работу выпускников, а также людей без опыта, чтобы обучить их новой специальности.

Также компания развивает программу наставничества, чтобы помочь своим новым сотрудникам адаптироваться на предприятии.

«Если мы видим, что на этапе найма человеку требуется развить какие-то навыки или компетенции, то это нужно делать максимально быстро. В этом случае меняется процедура найма, процедура адаптации. Поскольку есть большая потребность в персонале в наших регионах, то мы должны их всех сопроводить наставниками. И одна из наших задач, в том числе, работать с институтом наставничества. Выделять людей, закреплять их за новичками, для того чтобы путь человека в организации был максимально спокойным и комфортным», — рассказала вице-президент по кадровой политике компании Дарья Крячкова.

Программа наставничества нацелена на то, чтобы новым сотрудникам было комфортно в компании, и они могли в ней развиваться. «Норникель» сейчас активно развивает своё социальное и корпоративное направление, чтобы реализовать амбициозную цель — принять на работу в этом году 11 тысяч сотрудников.

По словам заместителя директора ЗФ «Норникеля» по персоналу и социальной политике Анастасии Перфильевой, сейчас все крупные корпорации нацелены на то, чтобы максимально быстро и эффективно привлекать трудовые ресурсы.