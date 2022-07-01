Выпускница АлтГТУ представила проект по благоустройству набережной Барнаулки

В институте архитектуры и дизайна АлтГТУ проходит защита выпускных квалификационных работ студентов по направлению подготовки «Дизайн архитектурной среды». Каждая работа — отдельный завершённый проект, направленный на благоустройство определённой местности.

Одна из первых презентуемых работ — проект Кристины Потёмкиной «Дизайн архитектурной среды фрагмента набережной Барнаулки в границах Ленинского и Социалистического проспектов».

«В этой части города набережная не благоустроена. Мне хотелось показать все прелести места, сделать площадь террасной, добавить возможность выхода к воде. Барнаулка — это не только место истории, но и потенциальный источник видов отдыха. Это лодочное судоходство, спуски на байдарках, соревнования по которым уже проводились на реке», — рассказала Кристина.

Макет проекта Кристина сделала за несколько дней. Идея создания пришла студентке после изучения исторической части города. По словам девушки, ей хотелось сделать что-то полезное для города.