В Барнауле стартовал капремонт путепровода на выезде из города

Сооружение построили в 1987 году и с тех пор ни разу не ремонтировали

13 августа 2025, 10:20, ИА Амител

Капитальный ремонт путепровода / Фото: Упрдор "Алтай"

В Барнауле стартовал капитальный ремонт путепровода на федеральной автодороге А-321, сообщает Упрдор "Алтай".

Путепровод через железную дорогу расположен на 14-м километре федеральной трассы Барнаул – Павловск – граница с Республикой Казахстан. Как ранее сообщал amic.ru, ремонт обойдется в 562 млн рублей, работы проведет барнаульское предприятие ДСУ № 4.

«Сооружение было построено в 1987 году и с тех пор ни разу не ремонтировалось. В оперативное управление ФКУ Упрдор "Алтай" оно перешло в 2020-м в составе дороги. Протяженность участка капремонта с подходами составляет около километра, самого сооружения – 76,5 м. Ширина путепровода – 27 метров», – отметили в ведомстве.

На объекте заменят одну из балок пролетных строений, остальные отремонтируют, все опорные конструкции укрепят. Пролетные строения – на четырехполосном путепроводе их два – полностью восстановят, а затем объединят между собой с помощью монолитных вставок и арматурных стержней.

«Это значительно увеличит прочность сооружения и позволит повысить расчетную нагрузку сооружения до нормативных параметров, действующих на федеральных трассах», – подчеркнули в управлении.

На путепроводе обустроят гидроизоляцию, уложат новое дорожное покрытие, смонтируют систему водоотвода, установят барьерное ограждение, переустроят электроосвещение и построят новые тротуары.

Ввести объект в эксплуатацию планируется до конца 2027 года, работы будут идти поочередно – по половине. В этом году для движения будет закрыта левая часть (две полосы по направлению от аэропорта к Барнаулу), проезд будет организован по двум оставшимся полосам – по одной в каждом направлении.

ФКУ Упрдор "Алтай" приносит извинения за доставленные неудобства и просит учесть информацию при планировании поездок: в летний период в выходные и праздничные дни движение может быть затруднено.