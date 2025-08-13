В Барнауле стартовал капремонт путепровода на выезде из города
Сооружение построили в 1987 году и с тех пор ни разу не ремонтировали
13 августа 2025, 10:20, ИА Амител
В Барнауле стартовал капитальный ремонт путепровода на федеральной автодороге А-321, сообщает Упрдор "Алтай".
Путепровод через железную дорогу расположен на 14-м километре федеральной трассы Барнаул – Павловск – граница с Республикой Казахстан. Как ранее сообщал amic.ru, ремонт обойдется в 562 млн рублей, работы проведет барнаульское предприятие ДСУ № 4.
«Сооружение было построено в 1987 году и с тех пор ни разу не ремонтировалось. В оперативное управление ФКУ Упрдор "Алтай" оно перешло в 2020-м в составе дороги. Протяженность участка капремонта с подходами составляет около километра, самого сооружения – 76,5 м. Ширина путепровода – 27 метров», – отметили в ведомстве.
На объекте заменят одну из балок пролетных строений, остальные отремонтируют, все опорные конструкции укрепят. Пролетные строения – на четырехполосном путепроводе их два – полностью восстановят, а затем объединят между собой с помощью монолитных вставок и арматурных стержней.
«Это значительно увеличит прочность сооружения и позволит повысить расчетную нагрузку сооружения до нормативных параметров, действующих на федеральных трассах», – подчеркнули в управлении.
На путепроводе обустроят гидроизоляцию, уложат новое дорожное покрытие, смонтируют систему водоотвода, установят барьерное ограждение, переустроят электроосвещение и построят новые тротуары.
Ввести объект в эксплуатацию планируется до конца 2027 года, работы будут идти поочередно – по половине. В этом году для движения будет закрыта левая часть (две полосы по направлению от аэропорта к Барнаулу), проезд будет организован по двум оставшимся полосам – по одной в каждом направлении.
ФКУ Упрдор "Алтай" приносит извинения за доставленные неудобства и просит учесть информацию при планировании поездок: в летний период в выходные и праздничные дни движение может быть затруднено.
10:44:30 13-08-2025
"Ввести объект в эксплуатацию планируется до конца 2027 года" - это шутка такая??? Сейчас август 2025!!! Может быть до конца 2025 года? Но даже это очень долго для такого небольшого объекта!
10:51:15 13-08-2025
Эпопея будет как с путепроводом на Змеиногорском? Ну и главное чтоб по завершению ремонта никого не посадили
11:10:47 13-08-2025
Гость (10:51:15 13-08-2025) главное чтоб по завершению ремонта никого не посадили для этого надо чтобы в процессе ремонта они не воровали
11:30:31 13-08-2025
1 (11:10:47 13-08-2025) для этого надо чтобы в процессе ремонта они не воровали...
Интересный вы. Здесь на стадии заключения контракта решается кому, сколько и кто сидеть будет за этот провал. Работают по одной и той же, накатанной схеме. Растягивают работу, которую можно сделать за два месяца, на два с половиной года, чтобы доп. соглашениями увеличивать стоимость работ до 2.5 миллиардов.
13:09:35 13-08-2025
Ну вы-то тут все умные, прям чик -пирдык и за две недельки бы управились. Языком -то хорошо работать, это ж не рабочим на на путепроводе.
14:25:18 13-08-2025
Гость (13:09:35 13-08-2025) Ну вы-то тут все умные, прям чик -пирдык и за две недельки б... Вот и мы о том же, что вы 2,5 года будете только "чик-пирдык", а надо работать.!
09:59:59 14-08-2025
в барнауле мало пробок? интересный факт,этот мост построили быстрее,чем собираются отремонтировать. права внучка брежнева,нынешние даже покрасить не смогут,то что ее дед построил.