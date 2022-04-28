Барнаулец разбил кулаком стекло в игровом автомате «Хватайка»

В Барнауле разыскивают мужчину, который ударом разбил стекло в игровом автомате «Хватайка». На видеозаписи, опубликованной в сообществе «Инцидент Барнаул», видно, что мужчина сперва пытался выиграть, а после кулаком пробил стекло.

Подозреваемому на вид 25-30 лет, худощавого телосложения, рост 170-175 см, волос темный, короткий. Был одет в черную куртку, черные штаны, кроссовки черного цвета с белыми вставками.

Всех, кто опознал мужчину или знает о его местонахождении просят сообщать по номеру телефонов 391-132, 102 или же писать администрации сообщества «Инцидент Барнаул».