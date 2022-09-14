Барнаулец зарезал нового парня бывшей возлюбленной во время совместной велопрогулки

В Алтайском крае задержали подозреваемого в убийстве, замаскированном под исчезновение, сообщает региональный СК.

«Летом 2022 года от жительницы Алейска поступило заявление о безвестном исчезновении 22-летнего сына, который в апреле уехал на заработки в краевую столицу», — рассказали в ведомстве.

Как оказалось, молодой человек в соцсети познакомился с девушкой, после чего приехал в Барнаул, чтобы устроиться на работу и арендовать квартиру для совместного проживания. А девушка познакомила его с 22-летним бывшим возлюбленным, с которым рассталась накануне.

Через месяц бывший возлюбленный пригласил потерпевшего на велопрогулку по лесу, где несколько раз ударил его ножом, а после отнёс тело в заросли и закидал ветками.

«Завладев имуществом убитого, подозреваемый избавился от личных вещей и документов, которые вынес из арендуемой квартиры и выбросил в мусорный бак. Кроме того, с банковского счёта потерпевшего он перевёл на свой счёт денежные средства», — отметили в СК.

По факту убийства возбудили уголовное дело, барнаульцу грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее в Барнауле мужчина зарезал возлюбленную из-за ревности к соседу.