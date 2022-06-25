Бездомная собака едва не откусила нос новосибирской зоозащитнице

В Новосибирске 54-летняя зоозащитница пострадала от нападения бездомной собаки, сообщает «КП-Новосибирск».

Женщина рассказала изданию, что 20 июня поехала в один из частных секторов города, чтобы забрать брошенное хозяевами животное: пёс жил без еды и крова где-то месяц. Когда она приехала на место, то нашла собаку в сарае, где её специально закрыли соседи, чтобы она не убежала до приезда волонтёра. Эти люди при этом ей сказали, что животное не кусается.

«Меня запустили в сарай. Я должна была накинуть на собаку одеяло, а потом надеть ошейник и поводок. А она в этот момент просто прыгнула мне на лицо и укусила», — рассказала горожанка.

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В итоге собака вцепилась женщине в нос и порвала его. Перед отъездом в больницу она договорилась с соседями, чтобы те кормили и поили брошенного питомца, а также созвонилась с другими волонтёрами и попросила их заняться животным.

В больнице пострадавшей наложили восемь швов. Несмотря на это, женщина утверждает, что продолжит и дальше помогать собакам.

Ранее в Алтайском крае депутаты обратились в Госдуму с просьбой одобрить умерщвление бездомных собак.