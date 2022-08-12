Бийчанка всё распродала и инвестировала 9 млн рублей в бизнес мошенников ради дохода под 200%
Женщине сказали, что чем выше сумма вложений, тем больше финансовых бонусов
12 августа 2022, 10:51
В Алтайском крае женщина почти год перечисляла мошенникам деньги, продав машину и квартиру, сообщает региональное МВД.
«48-летняя жительница Бийска увидела в соцсетях рекламу, обещающую быстрый заработок. Женщина прошла по ссылке и зарегистрировалась на платформе. Звонок от представителя фирмы не заставил себя долго ждать. Приветливый мужчина пообещал невероятную доходность почти в 200%», — рассказали в ведомстве.
Бийчанке объяснили, что необходимо внести деньги на свой брокерский счёт — чем выше сумма, тем больше финансовых бонусов.
За восемь месяцев женщина перевела на электронный счёт около 9 млн рублей — это личные и кредитные средства, деньги от продажи автомобиля и недвижимости.
«Вывести деньги не получилось. Сначала потребовали оплатить комиссию, страховку, штрафы и пошлины. Но даже после этого увидеть заработанное не удалось», — подчеркнули в МВД.
Правоохранители в очередной раз просят жителей края сохранять бдительность при общении с незнакомцами и не верить предложениям быстрого обогащения.
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