БК «Барнаул» проиграл в Екатеринбурге

Баскетбольный клуб «Барнаул» проиграл в Екатеринбурге «Уралмашу». Очередной матч мужской баскетбольной Суперлиги против одного из лидеров состоялся 20 ноября и завершился поражением алтайской команды со счётом 77:94 (23:23, 12:25, 17:25, 25:21).

Решающего преимущества уральцы добились во второй четверти встречи, которую выиграли с преимуществом в 13 очков.

Самым результативным в составе «Барнаула» стал Алимджан Федюшин. В его активе 22 очка.

После поражения в Екатеринбурге «горожане» занимают 13 место в таблице Суперлиги из пятнадцати участников турнира. «Уралмаш» на второй строке.

Следующий матч «Барнаул» проведёт на своей площадке 25 ноября против «Динамо» из Владивостока.