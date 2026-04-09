Жители Барнаула стали чаще покупать мебель и декор "с рук"

09 апреля 2026, 12:46, ИА Амител

Квартира с ремонтом / Изображение сгенерировано нейросетью "Шедеврум" / amic.ru

Жители Барнаула все чаще обставляют жилье мебелью и декором "с рук" — по итогам первого квартала 2026 года доля таких покупок достигла 60%. Одновременно растет интерес к винтажным предметам интерьера, которые становятся заметной частью рынка.

Такие данные приводят аналитики Avito. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года доля ресейла увеличилась с 52 до 60%, что говорит о смещении потребительских предпочтений в сторону более доступных или уникальных товаров.

Наиболее востребованными категориями остаются декор, освещение и предметы для хранения. Так, продажи картин, постеров и рамок выросли на 49%, праздничных украшений — на 14%, а различных ящиков, контейнеров и органайзеров — на 12%. В сегменте освещения особенно заметен рост интереса к декоративным лампам — их стали покупать в два раза чаще.

Отдельно аналитики отмечают увеличение спроса на текстиль, который чаще всего представлен новыми или практически неиспользованными товарами без упаковки. За год продажи постельного белья выросли на 88%, полотенец — на 67%, скатертей и салфеток — на 42%, пледов и покрывал — на 8%.

Параллельно усиливается интерес к винтажным предметам. В ретросегменте чаще всего покупают декоративные элементы, освещение и текстиль. Продажи винтажных ваз и кашпо увеличились в 3,5 раза, на столько же вырос спрос на зеркала. Праздничный декор стали приобретать в 2,5 раза чаще.

Существенный рост отмечается и в категории освещения: потолочные и настенные светильники покупают в 2,5 раза чаще, настольные и напольные лампы — в два раза. В текстильном сегменте лидерами роста стали ковры — их продажи увеличились в пять раз, а также скатерти и салфетки (+78%), пледы и покрывала (+50%) и ткани (+22%).

Интерес к винтажу распространяется и на мебель. Чаще всего пользователи выбирают стулья — их продажи выросли в 3,5 раза. Также увеличился спрос на кресла (+35%), стеллажи и этажерки (+33%) и столы (+21%).

Аналитики отмечают, что рынок мебели и декора в Барнауле постепенно смещается в сторону ресейла и ретросегмента, где покупатели находят как более доступные решения, так и уникальные предметы интерьера.