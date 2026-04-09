Кидают камни и оскорбляют. В Бийске пенсионерка боится выйти на балкон из-за злых детей
Полиция приезжает, но ребята быстро убегают, и по факту предъявить им что-то сложно
09 апреля 2026, 10:32, ИА Амител
В Бийске родственники пожилой женщины обратились за помощью из-за ситуации, которая, по их словам, складывается во дворе дома на улице Краснооктябрьской. Они утверждают, что пенсионерка регулярно сталкивается с агрессивным поведением детей, играющих на площадке рядом с домом.
Сообщение появилось в Telegram-канале "Инцидент Бийск". По словам заявительницы, ее бабушка живет одна и в последнее время испытывает серьезный дискомфорт. Как утверждается, дети, находящиеся во дворе, не только шумят и используют нецензурную лексику, но и бросают камни, а также пинают мяч в сторону окон и балкона.
«Мы живем в другом городе и очень переживаем за бабушку. Она боится выходить на балкон: дети пинают мячом по решеткам — напротив ее окон установлена волейбольная площадка. Они матерятся и оскорбляют ее. Полиция приезжает, но ребята быстро убегают, и по факту предъявить им что-то сложно, поскольку необходимо знать ФИО нарушителей», — говорится в обращении.
Отмечается, что сотрудники полиции уже выезжали на место, однако установить личности участников конфликтов затруднительно. В связи с этим родственники пожилой женщины просят родителей подростков обратить внимание на поведение детей.
Официальных комментариев от правоохранительных органов на момент публикации не поступало.
10:38:09 09-04-2026
Полиция приезжает, но ребята быстро убегают, и по факту предъявить им что-то сложно --- да еще если заморачиваться неохота. Хотя заставить работать можно, было бы желание. У заставителей
10:40:27 09-04-2026
Старушка делалв детишкам шумным замечания и привлекала внимание, в силу одиночества - детишки не остались в долгу.
Обычная ситуация.
18:52:29 09-04-2026
Вежливый Человек (10:40:27 09-04-2026) Старушка делалв детишкам шумным замечания и привлекала внима... Интересно, а если бы замечание сделал здоровы мужик, то эти мелкие опарыши тоже в него бы камни кидали? Ситуация у вас обычная
19:59:21 09-04-2026
Гость (18:52:29 09-04-2026) Интересно, а если бы замечание сделал здоровы мужик, то эти ... Видимо вы никогда с современными соплятами дел не имели... Пара шкетов убегает подальше и снимает на телефоны без звука. А потом кричат, что к ним, "без мата не общающимся", пытались домогаться. Так что перед тем, как мелочь на "правильные рельсы ставить", надо свою камеру на них настроить.
10:42:04 09-04-2026
Если не поможет общественность, то придётся звонить в Кремль!
10:49:57 09-04-2026
После невоспитанных детишек у бабушки скачет давление и она вызывает скорую обсудить сложившееся положение, а где то юный мотоциклист мозгом наружу истекает кровью.. Входят потные полицаи...
Дети, за гаражами договариваются на завтра, после школы идти тиранить старуху..
Пьеса.
11:23:07 09-04-2026
бабушка пусть телегу на участкового напишет
ибо вопрос этот решается в 2 счета
обьясняю ход расследования
там только камеру поставить скрытую узнать где проживают детишки и в жэу узнать фамилии владельцев квартир
и официально вызвать их в полицию на допрос повесткой через работодателя
и работодателя уведомить по телефону о возможном штрафе организации за таких работников не могущих воспитывать детей вежливости
14:14:25 09-04-2026
Холмс (11:23:07 09-04-2026) бабушка пусть телегу на участкового напишетибо вопрос эт...
Камеру поставим за счет бабки, участкового или тебя лично?
11:27:14 09-04-2026
Нисколько не смешно, все будете бабушками и дедушками, если доживете. Бабушка скорее всего не может выйти на улицу, потому что дом без лифта, по лестнице в силу возраста спускаться-подниматься тяжело, а подростки дуреют от безнаказанности. Уверена, что для участкового работа по установлению участников конфликта особого туда не составит. Нельзя к таким случаям относиться снисходительно "дети играют", дети не играют, а сознательно издеваются над пожилым человеком, видя ее бессилие защитить себя, дальше безнаказанность породит более серьезные последствия, и тогда работать придется не только участковому, но и уголовному розыску и следствию и суду и в зоне сидельцев добавится. Равнодушие оборачивается против равнодушных, потому что когда помощь понадобится им, они ее не получат.
11:51:49 09-04-2026
гость (11:27:14 09-04-2026) Нисколько не смешно, все будете бабушками и дедушками, если ... факт издевательств не установлен. детей никто не видел,свидетелей нет.
бабке скучно,она выдумывает повод себе для развлечений
11:40:37 09-04-2026
Даже нынешние дети, ни с того ни с сего, не станут никого материть и бросать камнями.. Дополните новость как ведет себя старая женщина.
11:50:20 09-04-2026
Гость (11:40:37 09-04-2026) Даже нынешние дети, ни с того ни с сего, не станут никого м... бабкам всегда все мешают.
целые детские площадки убирают в угоду мнительным старухам
14:15:40 09-04-2026
Гость (11:40:37 09-04-2026) Даже нынешние дети, ни с того ни с сего, не станут никого м...
Стопудофф старуха сама первая орет на детей. Может и камни именно с ее стороны летят
11:50:13 09-04-2026
Похоже, бабушка страдает от того, что лезет со своими замечаниями к посторонним детям. А воспитывать нужно своих внучков, если вобще конечно есть такое желание))
11:53:25 09-04-2026
Розги... Пару раз хорошенько всыпать и дорогу туда забудут поганцы
12:00:31 09-04-2026
Иван (11:53:25 09-04-2026) Розги... Пару раз хорошенько всыпать и дорогу туда забудут п... там волейбольная площадка,она для бабки?
странно, что только ей мешают,и по ее окнам пинают. чудеса деменции
13:12:33 09-04-2026
ваших личинок если не научитесь воспитывать воспитают до смерти другие уж вам ли не знать как ваши тупые дети издеваются над людьми,взять того же бомжа компота только в отличие от бабушки бомжик личинке вломил люлей и классика жанра яжемамки стали возмущатся в комментариях под видео. Вам же пофигу вы своих дебилов защищаете они вам врут а вы и верите. по теме было так дети шумели бабушка сделала замечание ее послали а так как личинки дуреют то решили поиздеваться наверняка еще ей кричали выйди догони им то смешно но когда им бьют рожи они ревут и уже не так весело а тупые яжемамки заявы в ментовке пишут вместо того чтобы своих даунов воспитать.
13:49:17 09-04-2026
корги (13:12:33 09-04-2026) ваших личинок если не научитесь воспитывать воспитают до см... откуда в вас столько злобы и плохих слов? ваша мама плохо воспитала личинку
14:13:25 09-04-2026
Гость (13:49:17 09-04-2026) откуда в вас столько злобы и плохих слов? ваша мама плохо ...
Это бабка из статьи
14:40:50 09-04-2026
Гость (14:13:25 09-04-2026) Это бабка из статьи... тогда поделом ей
14:47:48 09-04-2026
Гость (14:40:50 09-04-2026) тогда поделом ей... каждой плохой бабке - своего студента-юриста из Питера!
14:53:33 09-04-2026
Мусик (14:47:48 09-04-2026) каждой плохой бабке - своего студента-юриста из Питера!... кстати, почему в городе почитающем ФМДостоевского и даже воздвигшем ему грандиозный памятник, нет хоть малюсенькой статуи РРРаскольникова??? Прям напротив главного корпуса АГУ и можно.
14:17:49 09-04-2026
Гость (13:49:17 09-04-2026) откуда в вас столько злобы и плохих слов? ваша мама плохо ... По форме человек мысль выразил агрессивно, но не по содержанию, всё чаще так и происходит, потому как родителям совершенно наплевать на окружающих, и дети восптываются в том же ключе - "только Я!" Грустно, но потом на Амике читаем новости - убил бабушку, родителей, за запрет пользоваться интернетом или за отказ в выдаче денег (варианты возможны), а ведь всё с мАлого начинается...
14:39:50 09-04-2026
Гость (14:17:49 09-04-2026) ... да ладно
вы оправдываете бОльшую агрессию, при этом указываете кому то , как воспитывать подрастающее поколение....
вы себя воспитать не способны, чего лезете к другим с нравоучениями?
16:03:38 09-04-2026
Гость (14:39:50 09-04-2026) да ладновы оправдываете бОльшую агрессию, при этом указы... Почитайте новость про то, как в Нововсибирске две девицы на электросамокате сбили коляску с ребенком, и поведение мамашек этих девиц, которые заявили, что девушка с коляской сама виновата, т.к. "не уступила дорогу самокату", при том, что всё произошло на тротуаре (видео есть). Это всё вместо того, чтобы извиниться за своих чадушек.
16:49:21 09-04-2026
Гость (16:03:38 09-04-2026) Почитайте новость про то, как в Нововсибирске две девицы на ...
что у вас винегрет и агрессия в голове, было понятно сразу.
вас никто не заставлял свою чушь оправдывать,но вы зачем то это делаете, неумело и коряво
17:49:45 09-04-2026
Гость (16:49:21 09-04-2026) что у вас винегрет и агрессия в голове, было понятно сра... С логикой у Вас беда, ну да ладно, не расстраивайтесь...
16:18:09 09-04-2026
Гость (14:39:50 09-04-2026) да ладновы оправдываете бОльшую агрессию, при этом указы...
Да, я оправдываю большую агрессию. И считаю, что современнх детей надо лупить ремнем! Розгами! Да так, чтобы неделю не могли на зад сесть!
17:14:58 09-04-2026
Гость (14:39:50 09-04-2026) да ладновы оправдываете бОльшую агрессию, при этом указы... вы себя воспитать не способны, чего лезете к другим с нравоучениями?
Образец исключительно воспитанной особи!))))) Видимо, в детдоме, родителей не знала! Только чего она лезет к другим с нравоучениями?)))))
17:43:14 09-04-2026
Гость (17:14:58 09-04-2026) Образец исключительно воспитанной особи!))))) Видимо, в ... Да, воспитанием не изуродовали, это точно!..
17:52:41 09-04-2026
А леща впишут побегут с мамкой к ментам рассказывать сказку про злую старушку и её злого сына