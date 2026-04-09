Кидают камни и оскорбляют. В Бийске пенсионерка боится выйти на балкон из-за злых детей

09 апреля 2026, 10:32, ИА Амител

В Бийске родственники пожилой женщины обратились за помощью из-за ситуации, которая, по их словам, складывается во дворе дома на улице Краснооктябрьской. Они утверждают, что пенсионерка регулярно сталкивается с агрессивным поведением детей, играющих на площадке рядом с домом.

Сообщение появилось в Telegram-канале "Инцидент Бийск". По словам заявительницы, ее бабушка живет одна и в последнее время испытывает серьезный дискомфорт. Как утверждается, дети, находящиеся во дворе, не только шумят и используют нецензурную лексику, но и бросают камни, а также пинают мяч в сторону окон и балкона.

«Мы живем в другом городе и очень переживаем за бабушку. Она боится выходить на балкон: дети пинают мячом по решеткам — напротив ее окон установлена волейбольная площадка. Они матерятся и оскорбляют ее. Полиция приезжает, но ребята быстро убегают, и по факту предъявить им что-то сложно, поскольку необходимо знать ФИО нарушителей», — говорится в обращении.

Отмечается, что сотрудники полиции уже выезжали на место, однако установить личности участников конфликтов затруднительно. В связи с этим родственники пожилой женщины просят родителей подростков обратить внимание на поведение детей.

Официальных комментариев от правоохранительных органов на момент публикации не поступало.

