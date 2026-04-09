Мошенники начали рассылать россиянам вирусные пасхальные открытки в мессенджерах

Злоумышленники маскируют вредоносные ссылки под конкурсы, сборы пожертвований, предложения купить кулич и даже трансляции из храма Христа Спасителя

09 апреля 2026, 07:50, ИА Амител

Мошенник звонит по телефону / Фото: создано с помощью Kandinsky / amic.ru

В преддверии Пасхи мошенники активизировались в мессенджерах. Они рассылают россиянам фишинговые "открытки" и вирусный контент, сообщили РИА Новости в пресс-службе платформы "Мошеловка" Народного фронта.

Злоумышленники отправляют такие сообщения под видом приглашений к пасхальным конкурсам, сборов на пожертвования или даже предложений купить кулич. Кроме того, вирусы маскируют под ссылки на якобы "эксклюзивные трансляции из храма Христа Спасителя" или "прямые эфиры с Благодатным огнем".

В "Мошеловке" советуют не переходить по ссылкам от неизвестных источников и пользоваться только официальными каналами.

Гость

08:28:19 09-04-2026

В преддверии Пасхи мошенники активизировались в мессенджерах// А можно озвучить эти мессенджер?)

Шинник

10:36:11 09-04-2026

Гость (08:28:19 09-04-2026) В преддверии Пасхи мошенники активизировались в мессенджерах...
авито, вк, однокласники ?

Гость

14:24:33 09-04-2026

Шинник (10:36:11 09-04-2026) авито, вк, однокласники ?...
Это социальные сети и торговая площадка

Гость

12:07:56 09-04-2026

Гость (08:28:19 09-04-2026) В преддверии Пасхи мошенники активизировались в мессенджерах... включаешь одну прогу и странным образом у тебя работает скажем ватсап.

Гость

10:08:52 09-04-2026

знаете если полиция не может отследить откуда отправлены письма рассылаемые то эти месенжеры надо прикрывать наглухо

Гость

10:41:35 09-04-2026

Гость (10:08:52 09-04-2026) знаете если полиция не может отследить откуда отправлены пис... Так уже прикрыли) Остался только один.

Психиатр

13:00:24 09-04-2026

Гость (10:41:35 09-04-2026) Так уже прикрыли) Остался только один. ... Не ври. Все продолжают пользоваться практически всеми мессенджерами. Но врут что они не доступны.

Гость

14:57:26 09-04-2026

Психиатр (13:00:24 09-04-2026) Не ври. Все продолжают пользоваться практически всеми мессен... В них меньше мошенников, а вы дали маХу.

ДМВ

14:36:15 09-04-2026

А врут в этих мессенджерах

