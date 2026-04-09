Мошенники начали рассылать россиянам вирусные пасхальные открытки в мессенджерах

Злоумышленники маскируют вредоносные ссылки под конкурсы, сборы пожертвований, предложения купить кулич и даже трансляции из храма Христа Спасителя

09 апреля 2026, 07:50, ИА Амител

Мошенник звонит по телефону / Фото: создано с помощью Kandinsky / amic.ru

В преддверии Пасхи мошенники активизировались в мессенджерах. Они рассылают россиянам фишинговые "открытки" и вирусный контент, сообщили РИА Новости в пресс-службе платформы "Мошеловка" Народного фронта.

Злоумышленники отправляют такие сообщения под видом приглашений к пасхальным конкурсам, сборов на пожертвования или даже предложений купить кулич. Кроме того, вирусы маскируют под ссылки на якобы "эксклюзивные трансляции из храма Христа Спасителя" или "прямые эфиры с Благодатным огнем".

В "Мошеловке" советуют не переходить по ссылкам от неизвестных источников и пользоваться только официальными каналами.