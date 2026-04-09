Мошенники начали рассылать россиянам вирусные пасхальные открытки в мессенджерах
Злоумышленники маскируют вредоносные ссылки под конкурсы, сборы пожертвований, предложения купить кулич и даже трансляции из храма Христа Спасителя
09 апреля 2026, 07:50, ИА Амител
В преддверии Пасхи мошенники активизировались в мессенджерах. Они рассылают россиянам фишинговые "открытки" и вирусный контент, сообщили РИА Новости в пресс-службе платформы "Мошеловка" Народного фронта.
Злоумышленники отправляют такие сообщения под видом приглашений к пасхальным конкурсам, сборов на пожертвования или даже предложений купить кулич. Кроме того, вирусы маскируют под ссылки на якобы "эксклюзивные трансляции из храма Христа Спасителя" или "прямые эфиры с Благодатным огнем".
В "Мошеловке" советуют не переходить по ссылкам от неизвестных источников и пользоваться только официальными каналами.
08:28:19 09-04-2026
В преддверии Пасхи мошенники активизировались в мессенджерах// А можно озвучить эти мессенджер?)
10:36:11 09-04-2026
Гость (08:28:19 09-04-2026) В преддверии Пасхи мошенники активизировались в мессенджерах...
авито, вк, однокласники ?
14:24:33 09-04-2026
Шинник (10:36:11 09-04-2026) авито, вк, однокласники ?...
Это социальные сети и торговая площадка
12:07:56 09-04-2026
Гость (08:28:19 09-04-2026) В преддверии Пасхи мошенники активизировались в мессенджерах... включаешь одну прогу и странным образом у тебя работает скажем ватсап.
10:08:52 09-04-2026
знаете если полиция не может отследить откуда отправлены письма рассылаемые то эти месенжеры надо прикрывать наглухо
10:41:35 09-04-2026
Гость (10:08:52 09-04-2026) знаете если полиция не может отследить откуда отправлены пис... Так уже прикрыли) Остался только один.
13:00:24 09-04-2026
Гость (10:41:35 09-04-2026) Так уже прикрыли) Остался только один. ... Не ври. Все продолжают пользоваться практически всеми мессенджерами. Но врут что они не доступны.
14:57:26 09-04-2026
Психиатр (13:00:24 09-04-2026) Не ври. Все продолжают пользоваться практически всеми мессен... В них меньше мошенников, а вы дали маХу.
14:36:15 09-04-2026
А врут в этих мессенджерах