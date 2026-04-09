Активисты утверждают, что Ишмухамедова осудили за то, чего он не совершал

09 апреля 2026, 09:00, ИА Амител

Инициативная группа из Алтайского края и Новосибирской области обратилась к главе российского Следкома Александру Бастрыкину и попросила его разобраться в деле бизнесмена Эмиля Ишмухамедова, которого 1 апреля осудили на 16 лет за покушение на убийство. Обращение активисты разместили в группе "Русской общины" во "ВКонтакте".

"Мы не можем не видеть несправедливости"

Авторы обращения, среди которых были и участники СВО, рассказали, что органы следствия долгое время не видели в действиях Ишмухамедова признаков покушения на убийство, и это "как минимум говорит о том, что в деле не все так просто и однозначно".

«Мы не юристы. Мы не можем понимать всех тонкостей квалификации преступлений. Но мы не можем не видеть несправедливости, которая творится в отношении человека, который за свои поступки и свое отношение к людям заслуживает только уважения. Мы не утверждаем, что он ничего не совершал и должен быть полностью оправдан. Мы знаем, что он признал свою вину в причинении вреда имуществу, то есть в том, что он действительно совершил, но не в покушении на убийство», — высказались защитники Ишмухамедова.

Активисты попросили, чтобы государство разобралось, в чем обвиняется Ишмухамедов. Они уверены, что Октябрьскому районному суду "пролить свет на истинные обстоятельства произошедшего" не удалось, а показания свидетелей, рассказавших о поведении потерпевшего Ивана Геращенко, "не были приняты во внимание".

По их словам, судья мешал работе адвокатов и "лояльно" относился к представителю потерпевшего. Также защитники бизнесмена считают, что суд не учел положительные характеристики Ишмухамедова, показания, "свидетельствующие об отсутствии умысла на покушение на убийство", данные о личности потерпевшего и о конфликте между сторонами.

Кроме того, авторы обращения предположили, что Ишмухамедов мог стать жертвой "группы вымогателей, которые создали все условия, чтобы выставить Ишмухамедова убийцей" и "принудить" его отдать сумму в размере 200 млн рублей (эти деньги от бизнесмена требовал Геращенко и они стали одной из причин конфликта).

Активисты напомнили и то, что предприятие ООО "Элли", которым руководит Ишмухамедов, обеспечивает работой более 700 человек, исправно платит налоги и участвует в социальных программах. По их словам, компания и лично Ишмухамедов поддерживали участников СВО, а сам бизнесмен приобрел для нужд солдат "амуницию и другие технические средства на сумму около 75 млн рублей".

Эмиль Ишмухамедов в суде / Фото: amic.ru

За что осудили Ишмухамедова?

1 апреля Октябрьский районный суд Барнаула приговорил Эмиля Ишмухамедова к 16 годам лишения свободы за покушение на своего бывшего партнера Ивана Геращенко. Также осуждены были Антон Стоцкий, Вячеслав Брайт и Владимир Епихин, которых суд признал сообщниками Ишмухамедова. Они получили от 14 с половиной до 15 с половиной лет колонии строгого режима.

Суд установил, что Ишмухамедов "заказал" покушение на Геращенко и его семью, которое произошло в ночь с 26 на 27 августа 2023 года. Исполнители подожгли надворные постройки и автомобиль, а также крыльцо дома, в котором находился сам Геращенко, его мать, отец и две малолетние дочери. В итоге "поджигателей" удалось "спугнуть", а пожар — потушить, рассказывал представитель потерпевшего.

При этом защита Ишмухамедова с приговором не согласилась и решила подать апелляцию. Адвокат Ишмухамедова настаивает на том, что злоумышленники хотели только навредить имуществу Геращенко, но не собирались никого убивать. Подробнее о ситуации можно прочитать здесь.