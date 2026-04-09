Сторонники осужденного за покушение алтайского бизнесмена обратились к Бастрыкину
Активисты утверждают, что Ишмухамедова осудили за то, чего он не совершал
09 апреля 2026, 09:00, ИА Амител
Инициативная группа из Алтайского края и Новосибирской области обратилась к главе российского Следкома Александру Бастрыкину и попросила его разобраться в деле бизнесмена Эмиля Ишмухамедова, которого 1 апреля осудили на 16 лет за покушение на убийство. Обращение активисты разместили в группе "Русской общины" во "ВКонтакте".
"Мы не можем не видеть несправедливости"
Авторы обращения, среди которых были и участники СВО, рассказали, что органы следствия долгое время не видели в действиях Ишмухамедова признаков покушения на убийство, и это "как минимум говорит о том, что в деле не все так просто и однозначно".
«Мы не юристы. Мы не можем понимать всех тонкостей квалификации преступлений. Но мы не можем не видеть несправедливости, которая творится в отношении человека, который за свои поступки и свое отношение к людям заслуживает только уважения. Мы не утверждаем, что он ничего не совершал и должен быть полностью оправдан. Мы знаем, что он признал свою вину в причинении вреда имуществу, то есть в том, что он действительно совершил, но не в покушении на убийство», — высказались защитники Ишмухамедова.
Активисты попросили, чтобы государство разобралось, в чем обвиняется Ишмухамедов. Они уверены, что Октябрьскому районному суду "пролить свет на истинные обстоятельства произошедшего" не удалось, а показания свидетелей, рассказавших о поведении потерпевшего Ивана Геращенко, "не были приняты во внимание".
По их словам, судья мешал работе адвокатов и "лояльно" относился к представителю потерпевшего. Также защитники бизнесмена считают, что суд не учел положительные характеристики Ишмухамедова, показания, "свидетельствующие об отсутствии умысла на покушение на убийство", данные о личности потерпевшего и о конфликте между сторонами.
Кроме того, авторы обращения предположили, что Ишмухамедов мог стать жертвой "группы вымогателей, которые создали все условия, чтобы выставить Ишмухамедова убийцей" и "принудить" его отдать сумму в размере 200 млн рублей (эти деньги от бизнесмена требовал Геращенко и они стали одной из причин конфликта).
Активисты напомнили и то, что предприятие ООО "Элли", которым руководит Ишмухамедов, обеспечивает работой более 700 человек, исправно платит налоги и участвует в социальных программах. По их словам, компания и лично Ишмухамедов поддерживали участников СВО, а сам бизнесмен приобрел для нужд солдат "амуницию и другие технические средства на сумму около 75 млн рублей".
За что осудили Ишмухамедова?
1 апреля Октябрьский районный суд Барнаула приговорил Эмиля Ишмухамедова к 16 годам лишения свободы за покушение на своего бывшего партнера Ивана Геращенко. Также осуждены были Антон Стоцкий, Вячеслав Брайт и Владимир Епихин, которых суд признал сообщниками Ишмухамедова. Они получили от 14 с половиной до 15 с половиной лет колонии строгого режима.
Суд установил, что Ишмухамедов "заказал" покушение на Геращенко и его семью, которое произошло в ночь с 26 на 27 августа 2023 года. Исполнители подожгли надворные постройки и автомобиль, а также крыльцо дома, в котором находился сам Геращенко, его мать, отец и две малолетние дочери. В итоге "поджигателей" удалось "спугнуть", а пожар — потушить, рассказывал представитель потерпевшего.
При этом защита Ишмухамедова с приговором не согласилась и решила подать апелляцию. Адвокат Ишмухамедова настаивает на том, что злоумышленники хотели только навредить имуществу Геращенко, но не собирались никого убивать.
Спасибо СМИ за адекватную информацию. Вот это реальная история.
09:52:03 09-04-2026
чем конкретно занимается это предприятие? интересно просто
10:06:13 09-04-2026
Гость (09:52:03 09-04-2026) чем конкретно занимается это предприятие? интересно просто... Сельхозка
10:04:48 09-04-2026
В судах сегодня интересно..
10:23:32 09-04-2026
Ну наконец-то СМИ осветила вторую сторону, а не одну, как всегда.
Потерпевший Геращенко-волк в овечьей шкуре
10:56:25 09-04-2026
Эмиль, мы с тобой!!!
12:03:58 09-04-2026
За Эмиля люди молятся. Все те кого он обеспечил работой, достойной оплатой труда, все парни кому он помогал выживать, обеспечив брониками, касками, обмундированием. Молятся родители этих бойцов. Молятся все те, кому он всегда помогает в повседневной жизни бескорыстно и без всяких условий. А за так называемого потерпевшего, слова доброго никто не скажет. Эмиль мы с тобой! Пусть справедливость восторжествует.
23:24:11 09-04-2026
Мы готовы всем селом , всем предприятием идти и где угодно отстаивать нашего дорогого и уважаемого Эмиля Эрлиховича… У двоих сотрудников сгорело жильё, Эмиль Эрлихович незамедлительно заверил, что выделит денежные средства, что и сделал в кратчайшие сроки; в одном из хозяйств был построен многоквартирный дом для сотрудников; Эмиль Эрлихович ценит и уважает трудолюбие в людях и сам является ярким примером. В горячую уборочную пору он сам садится за комбайн. Все, кто с какими-то вопросами или проблемами обращался к нему, всегда находили поддержку и справедливое решение. Около десятка сёл, где находятся предприятия под руководством Э.Э., живут и развиваются благодаря только ему. Он не боится рисковать, сколько сельхозтехники было приобретено за эти годы, сколько машин специально подготовлены и отправлены на СВО, не перечесть. Он найдет общий язык с каждой дояркой и скотником, ценит человечность и порядочность в людях, сам каждый день с раннего утра и до позднего вечера участвует в рабочих процессах начиная с подготовки к посевной и заканчивая уборочной страдой. Человек - это главная ценность для Э.Э. Мы его очень ценим, уважаем, и очень надеемся, что найдутся люди, которые разберутся в этом деле по справедливости🙏🏻
16:39:26 10-04-2026
Большое уважение испытываем к Эмилю Эрлиховичу. Дал новую жизнь нашему предприятию, много сделано для села. А про детей и речи нет. Все для детей. Справедливость должна восторжествовать. Мы верим в это.
21:04:11 10-04-2026
Огромная благодарность Эмиль Эрлиховичу, что стал руководителем нашего Элеватора, отремонтировали его, модернизировали, рабочие стали получать достойную заработную плату, на предприятии организовано бесплатное питание сотрудников, большое внимание уделяется развитию спорта среди детей и молодёжи, детей стимулируют поощрениями, помогают детскому саду, школе, местному дому культуры, построена хоккейная коробка, детская площадка, есть вагончики для обогрева и переодевания, преобразили центр села, отремонтировали административные здания,заасфальтирован центр села и производственные площадки, постоянно улучшаются условия труда рабочих. Мы очень надеемся на справедливость решения суда, и ждем скорейшего возвращения в нашу жизнь Эмиль Эрлиховича!