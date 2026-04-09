Эксперты оценили перспективы грядущего турсезона в Алтайском крае

Рынок фактически уже вошел в сезон

09 апреля 2026, 09:15, ИА Амител

Туристы на озере / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

Подготовка к летнему туристическому сезону на Алтае уже перешла в активную фазу — туроператоры фиксируют рост бронирований и отмечают высокий интерес к региону. Об этом в эфире Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул рассказала генеральный директор туроператора "Охота" и президент Алтайской региональной ассоциации туризма Наталья Белоусова.

По ее словам, рынок фактически уже вошел в сезон. «Активные бронирования уже идут, туроператоры сформировали свои программы и представили их на выставке», — отметила эксперт.

Сейчас туристы активно планируют летний отдых, пользуясь предложениями раннего бронирования и более доступными авиабилетами.

Одновременно в отрасли продолжается наведение порядка: введен реестр средств размещения, гиды и проводники проходят аттестацию. По оценке специалистов, это должно повысить качество услуг и уровень безопасности для туристов.

Несмотря на экономические изменения и стремление части путешественников оптимизировать расходы, спрос на поездки сохраняется. Алтай остается востребованным направлением благодаря разнообразию предложений — от бюджетных вариантов до более комфортного отдыха.

Регион продолжает привлекать туристов из разных частей страны, в том числе из Москвы, Санкт-Петербурга и Казани, откуда налажены прямые авиарейсы. Постепенно увеличивается и поток иностранных гостей.

«Пока это не массовый поток, но он постепенно растет», — уточнила Белоусова.

Для приема иностранных туристов часть объектов размещения адаптируется под новые требования: внедряются навигация на иностранных языках, стабильный интернет и привычные способы оплаты.

Параллельно развивается инфраструктура. В регионе появляются новые туристические объекты и обновляются существующие площадки, включая курортные зоны и комплексы, ориентированные как на отдых, так и на деловой туризм.

Стоимость поездки, как отмечают в отрасли, зависит от уровня размещения и выбранной программы. Минимальные варианты проживания начинаются примерно от 2,5–3 тысяч рублей в сутки, средний сегмент — около 7–15 тысяч, более высокий — до 30 тысяч рублей. При этом недельный отдых с экскурсиями для семьи оценивается от 50–60 тысяч рублей и выше.

В туристической сфере рассчитывают не только на высокий летний сезон, но и на развитие круглогодичных предложений. По словам экспертов, особое внимание уделяется межсезонью, когда спрос поддерживают более доступные цены и природные особенности региона.

«Мы рассчитываем, что туристы останутся довольны и захотят вернуться на Алтай», — добавила Наталья Белоусова.

Ранее сообщалось, что продажи организованных туров по России за год сократились более чем на 10%, сообщили участники рынка. В целом внутренний туризм продолжает расти, но заметно медленнее, чем ранее: по итогам 2025 года прирост составил около 5%, тогда как в 2024-м он был почти вдвое выше.