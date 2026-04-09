В Барнауле двое детей получат 415 тысяч рублей компенсации за переломы в батутном центре
Предприниматель использовал оборудование, не предназначенное для спортивных тренировок
09 апреля 2026, 16:19, ИА Амител
В Барнауле в одном из батутных центров Индустриального района двое детей получили компрессионные переломы позвоночников. Суд обязал предпринимателя выплатить компенсацию после проверки, проведенной прокуратурой Алтайского края.
Как сообщили в ведомстве, поводом для проверки стало обращение местного жителя. Установлено, что травмы дети получили из-за оказания услуг ненадлежащего качества.
«Проверка показала, что в центре использовалось оборудование, не предназначенное для спортивных тренировок и выполнения сложных акробатических элементов. В результате батуты были отнесены к аттракционам, при этом предприниматель не обеспечил должный уровень безопасности для посетителей», — отметили в ведомстве.
Прокурор обратился в суд с иском о компенсации морального вреда. В ходе разбирательства ответчик не смог доказать, что необходимые меры безопасности были соблюдены.
Суд встал на сторону потерпевших и взыскал с предпринимателя 415 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Попытка обжаловать это решение оказалась безуспешной.
Ранее в Барнауле приставы взыскали 7,4 млн рублей компенсации детям, пострадавшим на батуте. Напомним, инцидент произошел 30 мая 2021 года. Резкий порыв ветра поднял в воздух плохо закрепленный батут, две малолетние девочки упали на землю, получив травмы, причинившие тяжкий вред здоровью.
16:21:34 09-04-2026
Предприниматель ДОЛГОЕ ВРЕМЯ использовал оборудование, не предназначенное для спортивных тренировок. Проверьте и закройте остальных, там так же.
16:36:16 09-04-2026
Понять не могу. Куда родители смотрят?!? ВСЕМ давно известно, что прыгать на батутах ОПАСНО! Какие батутные центры?
16:46:41 09-04-2026
АННА (16:36:16 09-04-2026) Понять не могу. Куда родители смотрят?!? ВСЕМ давно известно...
а куда пиявки бюджетные смотрят, все эти согласователи, разрешатели? если оборудование опасное-его не допускают и изымают
родитель не может знать все за всех
16:57:20 09-04-2026
АННА (16:36:16 09-04-2026) Понять не могу. Куда родители смотрят?!? ВСЕМ давно известно...
выросло поколение полудурков, туда и смотрят
17:44:09 09-04-2026
Должны присесть в первую очередь представители надзорных органов.
18:26:44 09-04-2026
Господи ! Да разве можно с детьми связываться. Родители загрызут на смерть. Да ну их этих деток.
20:50:27 09-04-2026
Гость (18:26:44 09-04-2026) Господи ! Да разве можно с детьми связываться. Родители заг... Полностью согласен. Нафиг все закрыть,где могут оказаться онижедети. Пусть в телефоне сидят
07:49:02 10-04-2026
Прокурор обратился в суд с иском о компенсации морального вреда ---- не истец, прокурор. То есть так можно. Хорошо иметь знакомого прокурора