В Барнауле двое детей получат 415 тысяч рублей компенсации за переломы в батутном центре

Предприниматель использовал оборудование, не предназначенное для спортивных тренировок

09 апреля 2026, 16:19, ИА Амител

Деревянный молот судьи / Фото: amic.ru

В Барнауле в одном из батутных центров Индустриального района двое детей получили компрессионные переломы позвоночников. Суд обязал предпринимателя выплатить компенсацию после проверки, проведенной прокуратурой Алтайского края.

Как сообщили в ведомстве, поводом для проверки стало обращение местного жителя. Установлено, что травмы дети получили из-за оказания услуг ненадлежащего качества.

«Проверка показала, что в центре использовалось оборудование, не предназначенное для спортивных тренировок и выполнения сложных акробатических элементов. В результате батуты были отнесены к аттракционам, при этом предприниматель не обеспечил должный уровень безопасности для посетителей», — отметили в ведомстве.

Прокурор обратился в суд с иском о компенсации морального вреда. В ходе разбирательства ответчик не смог доказать, что необходимые меры безопасности были соблюдены.

Суд встал на сторону потерпевших и взыскал с предпринимателя 415 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Попытка обжаловать это решение оказалась безуспешной.

Ранее в Барнауле приставы взыскали 7,4 млн рублей компенсации детям, пострадавшим на батуте. Напомним, инцидент произошел 30 мая 2021 года. Резкий порыв ветра поднял в воздух плохо закрепленный батут, две малолетние девочки упали на землю, получив травмы, причинившие тяжкий вред здоровью.