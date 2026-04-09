Жительница Татарстана впала в кому после родов в частной клинике и умерла

Врачи диагностировали отравление околоплодными водами

09 апреля 2026, 13:16, ИА Амител

Жительница села Усады в Татарстане после родов в частном медицинском центре "Клиника Нуриевых" на два месяца впала в кому и не выжила. Об этом сообщает "КП-Екатеринбург".

Девушка забеременела в 2024 году. Роды сначала назначили на 5 мая 2025 года, но в роддоме сказали, что еще рано, и перенесли на 12 мая. Однако утром 11 мая будущая мама почувствовала себя плохо — у нее подскочило давление.

Супруги выбрали партнерские роды и кесарево сечение. По словам мужа, во время операции женщина начала задыхаться и потеряла сознание. Анестезиолог заверил, что "это нормально", и велел продолжать.

Ребенка достали в 16:45, после чего отца попросили покинуть операционную. Позже врачи сообщили о повышенном уровне сахара в крови и проблемах с тромбами.

Пациентку перевезли в районную клиническую больницу, где специалисты диагностировали отравление околоплодными водами — они попали в кровь и вызвали тяжелую аллергическую реакцию. Два месяца врачи боролись за ее жизнь, но спасти женщину не удалось. Она так и не пришла в сознание.