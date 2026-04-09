Паводок в Алтайском крае: подтоплено 212 приусадебных участков и 11 домов

09 апреля 2026, 16:34, ИА Амител

Паводок в Санниково весной 2024 года / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Алтайском крае на 9 апреля подтопления зафиксированы в девяти населенных пунктах. Вода затопила 212 приусадебных участков и зашла в 11 жилых домов, сообщили в ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

По сравнению с предыдущим днем число подтопленных участков выросло — накануне их было 124, при этом количество пострадавших домов сократилось с 12 до 11. Кроме того, остаются подтопленными низководный мост на дороге Алейск — Безголосово и три участка автодорог.

«Группировка продолжает работу по минимизации негативных последствий прихода воды. На всех подтопленных территориях обеспечен мониторинг ситуации. Гражданам оказывается адресная помощь. Организована работа трех оперативных групп ГУ МЧС России по Алтайскому краю (с применением беспилотных авиасистем), а также оперативных групп местных пожарно-спасательных гарнизонов», — отметили в ведомстве.

Наиболее сложная обстановка складывается в поселке Промышленном Бийского района, где подтоплено 65 приусадебных участков и семь жилых домов. Из подтопленных домов эвакуировали жителей, два человека находятся в пункте временного пребывания в селе Новиково.

Также напряженной остается ситуация в райцентре Красногорское, где подтоплено около 20 приусадебных участков. Сохраняется угроза дальнейшего подъема воды: уровень реки Чапша превысил критическую отметку. В Тальменском районе, на реке Чумыш, проведены профилактические взрывные работы.

Ранее сообщалось, что талые воды в селе Знаменка Славгородского района Алтайского края снесли мост, размыли дамбу и угрожают экосистеме уникального Кулундинского озера.