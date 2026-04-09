Момент жуткого смертельного ДТП на Трактовой попал на видео

Водитель легкового автомобиля получил смертельные травмы

09 апреля 2026, 10:37, ИА Амител

В Сети появилось видео момента смертельного ДТП, произошедшего в Барнауле на улице Трактовой, в районе ТЭЦ. Кадры зафиксировал видеорегистратор одного из участников движения.

Запись опубликовали в Telegram-канале Barnaul 22. В ролике видно, как автомобиль Mitsubishi Outlander движется по дороге, после чего происходит лобовое столкновение с грузовым автомобилем Mercedes. Судя по кадрам, легковой автомобиль перед аварией находился в движении на высокой скорости.

Ранее в городской Госавтоинспекции сообщили подробности происшествия. По предварительным данным, водитель Mitsubishi Outlander — мужчина 1984 года рождения — не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Mercedes, за рулем которого находился водитель 2000 года рождения.

Фото: Barnaul 22

В результате аварии водитель легкового автомобиля получил смертельные травмы и скончался на месте происшествия.

До этого в соцсетях очевидцы публиковали фотографии и видео с места ДТП, на которых видно, что один из автомобилей получил серьезные повреждения.

Обстоятельства произошедшего продолжают устанавливать специалисты.