Момент жуткого смертельного ДТП на Трактовой попал на видео
Водитель легкового автомобиля получил смертельные травмы
09 апреля 2026, 10:37, ИА Амител
В Сети появилось видео момента смертельного ДТП, произошедшего в Барнауле на улице Трактовой, в районе ТЭЦ. Кадры зафиксировал видеорегистратор одного из участников движения.
Запись опубликовали в Telegram-канале Barnaul 22. В ролике видно, как автомобиль Mitsubishi Outlander движется по дороге, после чего происходит лобовое столкновение с грузовым автомобилем Mercedes. Судя по кадрам, легковой автомобиль перед аварией находился в движении на высокой скорости.
Ранее в городской Госавтоинспекции сообщили подробности происшествия. По предварительным данным, водитель Mitsubishi Outlander — мужчина 1984 года рождения — не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Mercedes, за рулем которого находился водитель 2000 года рождения.
В результате аварии водитель легкового автомобиля получил смертельные травмы и скончался на месте происшествия.
До этого в соцсетях очевидцы публиковали фотографии и видео с места ДТП, на которых видно, что один из автомобилей получил серьезные повреждения.
Обстоятельства произошедшего продолжают устанавливать специалисты.
10:40:30 09-04-2026
куда так несся? жаль водителя грузовика
10:41:49 09-04-2026
Всех обогнал. Там где-то знак, но гонщики часто летают, камеры похоже нет
10:57:30 09-04-2026
Мде, куда так летел то?
10:57:50 09-04-2026
заметьте стекло грузовика осталось целое
значит удар был такой силы что пробил капот не повредив и не согнув прилегающие части к окну
это как пуля проходит сквозь стекло
скорость более 200 километров в час была скорее всего
поднимать историю надо на водителя. и привлекать гибдд к ответственности потому что его скорее всего не раз ловили и отпускали
11:17:13 09-04-2026
мэтр (10:57:50 09-04-2026) заметьте стекло грузовика осталось целоезначит удар был ... Какие 200? Видео же есть. Километров 80 в час.
21:07:41 09-04-2026
Гость (11:17:13 09-04-2026) Какие 200? Видео же есть. Километров 80 в час.... Шысят напиши, а лучше сорок. Под 80 ехали кого он обгонял, ну так на вскидку с учетом стажа вождения в 29 лет.
00:53:39 10-04-2026
Гость (11:17:13 09-04-2026) Какие 200? Видео же есть. Километров 80 в час....
Лайфхак по вычислению скорости по видео: находим на Яндекс панорамах нужное место. С конца моста, где кончается заборчик (и где Outlander появляется на видео) и до ближайшего поворота направо (сразу за тем местом, где улетел пакет) ровно 6 столбов по правой стороне. Наличие столбов на видео и на снимках со спутника совпадает. Включаем линейку и измеряем это расстояние на спутниковых снимках, получается примерно 166 метров плюс-минус пара метров. Эти 166 метров Outlander проезжает ровно за 5 секунд, (плюс-минус какие-то десятые доли). Дальше несложные вычисления: 166 м за 5 секунд это 1992 метра в минуту. Т.е. около 120 км/ч. Не 200 конечно, но и не 80. Точно так же несложно вычислить скорость автора видео. Там это же расстояние проезжается за 8 секунд. Получается скорость около 75 км/ч.
10:59:20 09-04-2026
Обочечник-диарейщик спешил к своему парню. Таких даже не жаль, хорошо ещё с собой никого не забрал
11:04:09 09-04-2026
Гость (10:59:20 09-04-2026) Обочечник-диарейщик спешил к своему парню. Таких даже не жал... да, вы правы. был бы там не грузовик, а легковушка этот гонщик мог бы выжить но при этом убить вообще не виновных людей
11:02:47 09-04-2026
на такой скорости обгонять да еще и справа.... видимо ни перестроении его и выкинуло на встерчку...
Я понимаю что после зимы кажется что на чистом асфальте ты все контролируешь, но это не так....
11:16:36 09-04-2026
Ю (11:02:47 09-04-2026) на такой скорости обгонять да еще и справа.... видимо ни пер... Про какой читый асфальт вы говорите? Он вылетел на обочину, попрыгал по колдобинам и после этого вылетел навстречку.
21:26:38 09-04-2026
Ю (11:02:47 09-04-2026) на такой скорости обгонять да еще и справа.... видимо ни пер... Смотрите внимательно, там закончился асфальт(видно как пошла пыль) и правой стороной вылетел на обочину, ну а обочина таких шуток на такой скорости не прощает..
11:08:41 09-04-2026
А какую роль сыграл трактор на полосе грузовика ?
11:44:26 09-04-2026
ППШариков (11:08:41 09-04-2026) А какую роль сыграл трактор на полосе грузовика ?... посмотрел раз 10 - мне кажется грузовик стал обгонять трактор так как до машины что едет перед снимавшим было далеко и он бы успел, но тут вылетел обочечник которого не видел грузовик. Возможно это тоже сиграло роль. Грузовик перед ударом как бы дернулся вправо ...
11:49:23 09-04-2026
ППШариков (11:08:41 09-04-2026) А какую роль сыграл трактор на полосе грузовика ?... Ехал сзади грузовика. И? На видео хорошо видно- грузовик едет первым в своем ряду и никаких тракторов не опережает, если ты на это намекаешь.
12:05:37 09-04-2026
Разоблачитель (11:49:23 09-04-2026) Ехал сзади грузовика. И? На видео хорошо видно- грузовик еде... Трактор видимо стоя (разбитый) и грузовик поже его объезжал.
12:11:31 09-04-2026
Разоблачитель (11:49:23 09-04-2026) Ехал сзади грузовика. И? На видео хорошо видно- грузовик еде... на видео есть момент когда мы видим и грузовки и трактор. Возможно трактор просто едет по обочине чтобы поток машин не тормозить. Но если бы он ехал сзади такого бы мы не увидели
время 08:39:40 - грузовик и трактор прям друг напротив друга
11:19:52 09-04-2026
Не жалко абсолютно, одним д.... меньше стало на дорогах
11:35:21 09-04-2026
Перестаньте обвинять водителя, мы же не знаем, что вообще с ним случилось. Может он вообще в это время уже полумертвый был. Соболезнование родным.
11:50:04 09-04-2026
Иванна (11:35:21 09-04-2026) Перестаньте обвинять водителя, мы же не знаем, что вообще с ... Полумертвые правым рядом не летают.
13:47:28 09-04-2026
Разоблачитель (11:50:04 09-04-2026) Полумертвые правым рядом не летают. ... Совершенно верно. Поделом этом крутышу.
11:47:41 09-04-2026
в это время уже полумертвый был --- ну по обочине он лихо всех обгонял, в это время он был явно живой и даже веселый
11:59:28 09-04-2026
Гость (11:47:41 09-04-2026) в это время уже полумертвый был --- ну по обочине он лихо в... На прошлой неделе отец знакомого ехал нормально и разговаривали вполне себе весело. А через секунду он уже мертв. Машину чудом удержали и остановили ни в кого не врезавшись.
13:11:12 09-04-2026
Гость (11:59:28 09-04-2026) На прошлой неделе отец знакомого ехал нормально и разговарив... отец знакомого ехал нормально --- нормально это не по обочине всех обгонять
13:12:50 09-04-2026
Гость (11:59:28 09-04-2026) На прошлой неделе отец знакомого ехал нормально и разговарив... Машину чудом удержали -- если бы летел как этот, не удержали бы даже чудом
21:10:12 09-04-2026
Гость (13:12:50 09-04-2026) Машину чудом удержали -- если бы летел как этот, не удержали... 100%
21:18:22 09-04-2026
Гость (11:59:28 09-04-2026) На прошлой неделе отец знакомого ехал нормально и разговарив... Ключевая фраза "Ехал нормально", и удержали именно по тому, что "Ехал нормально", ну если вы не лукавите конечно.
12:27:04 09-04-2026
Нууу, в этом случае Боженька всё по справедливости сделал. Таких надо так наказывать. Еще б другим урок был.
12:45:23 09-04-2026
На эстакаде по две полосы в обе стороны По крайней мере раньше было(этот мост да на советскую армию перенести При сьезде дальше моста одна полоса, начал перестраивася цепанул обочену, и ушёл под грузовик. Вывод спешить не надо.
13:19:28 09-04-2026
ППШариков (12:05:37 09-04-2026) Трактор видимо стоя (разбитый) и грузовик поже его объезжал.... трактор ехал за грузовиком и резко оттормозился. Тормозной след остался на асфальте от него.
13:51:33 09-04-2026
В шоке с комментариев. Такие умные все, Боги и судьи. Соболезнования родным и близким...
14:15:03 09-04-2026
Ксения (13:51:33 09-04-2026) В шоке с комментариев. Такие умные все, Боги и судьи. Соболе... А, простите, что этот м...к возомнил себя Богом и самым умным, нарушал правила и подвергал опасности других, это ничего? Так что спасибо Господи,что никто не пострадал.
14:24:27 09-04-2026
Ксения (13:51:33 09-04-2026) В шоке с комментариев. Такие умные все, Боги и судьи. Соболе... такая сердобольная вы...не бог и не судья, но пришла поосуждать комментаторов
16:32:38 09-04-2026
Гость (14:24:27 09-04-2026) такая сердобольная вы...не бог и не судья, но пришла поосужд... Когда ваших родных подобный летчик собьет, будете вы такой же сердобольной по отношению к виновнику?
По видео видно, водитель явно не соблюдал безопасный скоростной режим.
16:51:04 09-04-2026
Гость (16:32:38 09-04-2026) Когда ваших родных подобный летчик собьет, будете вы такой ж... ошиблись вы , не тому отвечаете
21:15:55 09-04-2026
Ксения (13:51:33 09-04-2026) В шоке с комментариев. Такие умные все, Боги и судьи. Соболе... А я от ненормальных на дороге в шоке, приехал сегодня вечером домой перекрестился, хоть и не крещеный, дичь лютейшая на дорогах как с ума по сходили. И я не пацанчик бородатенький, седой мужик с 29 годами вождения.
15:37:31 09-04-2026
Хороший обочечник - мёртвый обочечник.
Только мёртвый обочечник не идёт обгонять по обочине.
22:38:53 09-04-2026
Он ехал не по обочине. Там две подосы
16:13:48 09-04-2026
Обочина это большой риск. Когда колесо попадает на обочину, машину может резко утащить в кювет.
22:17:34 09-04-2026
Так тупо выпилиться....
20:10:48 10-04-2026
гость (22:17:34 09-04-2026) Так тупо выпилиться....... Нууу как ехал-так и выпилился, закономерно.