Соцфонд начнет прием заявок на новую семейную выплату с 1 июня

Подать заявление можно через "Госуслуги", МФЦ или в клиентском офисе

09 апреля 2026, 08:43, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Социальный фонд России начнет принимать заявки на новую ежегодную семейную выплату с 1 июня 2026 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

Мера поддержки предназначена для работающих родителей с двумя и более детьми, чей доход не превышает 1,5 регионального прожиточного минимума. Получатели — работающие родители, которые в течение года платят НДФЛ по ставке 13%. По окончании года налог пересчитывается по ставке 6%, а разница возвращается.

Заявление нужно подать до 1 октября, следующего за годом уплаты НДФЛ. То есть в 2026 году можно обратиться за средствами за 2025 год.

Документы принимают через портал "Госуслуги", в МФЦ или в клиентских офисах Соцфонда. Большую часть сведений специалисты запросят самостоятельно, но в некоторых случаях заявителю потребуется предоставить справки лично.