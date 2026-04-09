Иллюзия экономии. Почему взять в аренду "болгарку" может быть выгоднее, чем купить новую

Эксперт рассказал, в каких случаях покупка инструмента невыгодна и чем опасны подделки

09 апреля 2026, 12:00, ИА Амител

Дешевый строительный инструмент не всегда помогает сэкономить — в ряде случаев он обходится дороже аренды профессионального оборудования. Об этом рассказал руководитель сервиса проката строительного инструмента и техники Bazispro ("Базиспро") Андрей Базилевский.

По его словам, многие домашние мастера и даже строительные бригады уверены, что покупка выгоднее аренды. Однако на практике это не всегда так. На рынке представлено множество предложений по низким ценам: например, УШМ (углошлифовальная машина) за 2990 рублей, перфоратор за 4000 рублей или аккумуляторная дрель — "копия Makita" ("Макита") за 5000 рублей. При этом техника в бюджетном сегменте может оказаться подделкой.

Отличить подделку от оригинала зачастую сложно даже специалисту. Современные контрафактные изделия копируют внешний вид, вес и даже звук работы. Однако внутри могут использоваться дешевые материалы: алюминиевая обмотка вместо медной, некачественный пластик и имитация защитных элементов.

Как отметил эксперт, неоригинальная углошлифовальная машина, за которую вы отдали условные три тысячи рублей, может выйти из строя уже через несколько часов работы. После резки арматуры или плитки некачественный инструмент может перегреваться или даже ломаться.

В качестве альтернативы специалист напоминает об аренде: профессиональная Makita в сервисе Bazispro стоит около 800 рублей в сутки. За выходные можно выполнить весь объем работ без перегрузки техники и дополнительных затрат на ремонт или замену.

Или взять перфоратор. Бюджетные модели часто не имеют защиты от пыли и качественной смазки. Уже после нескольких отверстий инструмент может заклинить, а ремонт обойдется почти в стоимость нового устройства. В то время как аренда профессионального Stanley FatMax ("Стэнли ФэтМакс") стоит около 600 рублей в сутки.

С аккумуляторными дрелями ситуация аналогичная: некоторые дешевые аналоги могут быстро терять емкость батареи. В результате инструмент превращается в бесполезный. При аренде, например, DeWalt ("ДеВольт") за 500 рублей в сутки, пользователь получает исправную технику с рабочими аккумуляторами без дополнительных расходов.

Андрей Базилевский считает, что покупка инструмента в принципе оправданна только в двух случаях: если человек работает с ним профессионально ежедневно или коллекционирует технику. В остальных ситуациях — при ремонте квартиры, строительстве дачи или разовых работах — аренда может оказаться более выгодной. Профессиональное оборудование оснащено защитой от перегрева и другими системами безопасности, а также не требует хранения и обслуживания.

