В планах — восстановить 114 тысяч квадратных метров дорожного полотна

09 апреля 2026, 13:00, ИА Амител

Вячеслав Франк оценил готовность асфальтобетонного завода МБУ "Автодорстрой" к предстоящему ремонтному сезону. Вместе с заместителем главы города по дорожному хозяйству и транспорту Андреем Курышиным он осмотрел производственные мощности предприятия, которые за зиму были модернизированы.

Руководитель МБУ "Автодорстрой" Виктор Райко рассказал, что к сезону 2026 года на заводе увеличили вместимость для хранения битума, обновили установку по производству минерального порошка и смонтировали агрегат дозирования специальной добавки. Благодаря этому теперь выпускается активированная версия сырья, которая повысит качество асфальтобетонной смеси.

После зимней консервации и планового технического обслуживания на предприятии успешно провели тестовый запуск двух асфальтосмесительных установок. Сначала отработали технологию выпуска сухой смеси для отбора проб, затем запустили производство готовой смеси с добавлением битума. Оборудование работает в штатном режиме.

Барнаульский асфальтобетонный завод после обновления оборудования готов к дорожным работам / Фото: barnaul.org

По словам Райко, завод способен выпускать 70 тонн асфальтобетонной смеси в час. Этого достаточно для оперативного проведения ямочного ремонта и выполнения плановых работ на городских магистралях.

«Все мощности модернизированы, что позволяет производить все типы асфальтобетонной смеси согласно условиям. На предприятии действует собственная лаборатория с проверенным оборудованием и аттестованным персоналом. К текущему ремонту приступим при установлении постоянных положительных температур: бригады сформированы, предприятие полностью подготовлено к работе», — доложил он.

Член общественной палаты Евгений Носенко отметил важность собственного асфальтобетонного производства для города:

«Имея такое производство, мы можем своевременно производить ремонт дорожного полотна, повысить оперативность и качество ремонта барнаульских дорог», — сказал он.

Глава города, ознакомившись с ходом подготовки, обозначил приоритеты на предстоящий сезон.

«Сейчас комитетом по дорожному хозяйству и районными администрациями проводится комиссионное обследование дорог. В приоритете по началу ремонта у нас — основные магистрали, маршруты общественного транспорта и места с наибольшими повреждениями», — подчеркнул Франк.

В 2026 году планируется восстановить порядка 114 тысяч квадратных метров дорожного полотна. По сравнению с прошлым годом объем муниципального задания по текущему ремонту увеличен на 2,5% — с 111,4 до 114 тысяч квадратных метров.

Подводя итоги, Вячеслав Франк подчеркнул, что своевременное восстановление дорожной сети имеет ключевое значение для комфорта барнаульцев, обеспечения бесперебойного транспортного трафика и повышения безопасности дорожного движения.

С наступлением стабильно устойчивых положительных температур бригады "Автодорстроя" приступят к работе. Завод полностью готов к старту сезона.