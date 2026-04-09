В РПЦ рассказали, можно ли пить алкоголь на Пасху

Разумное употребление не грех, а неумеренное может превратить праздник в пьянку

09 апреля 2026, 15:17, ИА Амител

Алкоголь / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

В день Пасхи алкоголь не запрещен, его можно употреблять. Однако необходимо соблюдать умеренность, чтобы не омрачить праздник. Об этом в беседе с "Абзацем" рассказал настоятель храма в честь мученика Иоанна Воина города Алатыря протоиерей Димитрий Моисеев.

«Употреблять алкоголь можно в этот день. А в каком количестве — это каждый для себя должен определить. Понятно, что в разумном, чтобы не потерять человеческий облик, не превратить праздник в пьянку, во что-то такое нехорошее, беспредельное», — пояснил священник.

Отец Дмитрий подчеркнул, что допустим любой алкоголь, главное — количество.

«И вином можно упиться, а можно выпить рюмку-другую виски или водки и быть просто повеселее. Разумное употребление не грех, а все неразумное будет грехом», — заключил он.

Напомним, на Пасху существует давняя традиция употребления именно красного вина - символически оно связано с Христовой кровью, которую он пролил на кресте за всех верующих. Именно поэтому прихожанам дают кусочек церковного хлеба и глоток вина, чтобы они причастились Христу. В православной церковной традици - это кагор, сладкое красное вино.