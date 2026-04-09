В РПЦ рассказали, можно ли пить алкоголь на Пасху
Разумное употребление не грех, а неумеренное может превратить праздник в пьянку
09 апреля 2026, 15:17, ИА Амител
В день Пасхи алкоголь не запрещен, его можно употреблять. Однако необходимо соблюдать умеренность, чтобы не омрачить праздник. Об этом в беседе с "Абзацем" рассказал настоятель храма в честь мученика Иоанна Воина города Алатыря протоиерей Димитрий Моисеев.
«Употреблять алкоголь можно в этот день. А в каком количестве — это каждый для себя должен определить. Понятно, что в разумном, чтобы не потерять человеческий облик, не превратить праздник в пьянку, во что-то такое нехорошее, беспредельное», — пояснил священник.
Отец Дмитрий подчеркнул, что допустим любой алкоголь, главное — количество.
«И вином можно упиться, а можно выпить рюмку-другую виски или водки и быть просто повеселее. Разумное употребление не грех, а все неразумное будет грехом», — заключил он.
Напомним, на Пасху существует давняя традиция употребления именно красного вина - символически оно связано с Христовой кровью, которую он пролил на кресте за всех верующих. Именно поэтому прихожанам дают кусочек церковного хлеба и глоток вина, чтобы они причастились Христу. В православной церковной традици - это кагор, сладкое красное вино.
15:32:15 09-04-2026
15:36:52 09-04-2026
Любит РПЦ вставить везде свои 33 копейки... Если кого-то такие вопросы из верующих интересуют- пусть с духовниками обсуждают. И, желательно, без привязки к пасхе.
15:40:51 09-04-2026
"Употреблять алкоголь можно в этот день" - за пропаганду пьянства прошу запретить РПЦ.
Господь не поддерживает алкоголизм. Я спрашивал.
15:51:26 09-04-2026
Гость (15:40:51 09-04-2026) "Употреблять алкоголь можно в этот день" - за пропаганду пья... по синей лавке представали пред ним?)))
16:28:51 09-04-2026
В романе Хайнлайна марсиане тоже едят своих наставников после смерти.
19:29:01 09-04-2026
Что, и это у РПЦ спрашивать будем?
19:30:04 09-04-2026
Гагарин сказал - Поехали! разберемся без вас как День Космонавтики отметить!