В РПЦ рассказали, можно ли пить алкоголь на Пасху

Разумное употребление не грех, а неумеренное может превратить праздник в пьянку

09 апреля 2026, 15:17, ИА Амител

Алкоголь / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru
В день Пасхи алкоголь не запрещен, его можно употреблять. Однако необходимо соблюдать умеренность, чтобы не омрачить праздник. Об этом в беседе с "Абзацем" рассказал настоятель храма в честь мученика Иоанна Воина города Алатыря протоиерей Димитрий Моисеев.

«Употреблять алкоголь можно в этот день. А в каком количестве — это каждый для себя должен определить. Понятно, что в разумном, чтобы не потерять человеческий облик, не превратить праздник в пьянку, во что-то такое нехорошее, беспредельное», — пояснил священник.

Отец Дмитрий подчеркнул, что допустим любой алкоголь, главное — количество.

«И вином можно упиться, а можно выпить рюмку-другую виски или водки и быть просто повеселее. Разумное употребление не грех, а все неразумное будет грехом», — заключил он.

Напомним, на Пасху существует давняя традиция употребления именно красного вина - символически оно связано с Христовой кровью, которую он пролил на кресте за всех верующих. Именно поэтому прихожанам дают кусочек церковного хлеба и глоток вина, чтобы они причастились Христу. В православной церковной традици - это кагор, сладкое красное вино.

пасха алкоголь
Комментарии 7

Гость

15:32:15 09-04-2026

без вас разберемся
посредники

Гость

15:36:52 09-04-2026

Любит РПЦ вставить везде свои 33 копейки... Если кого-то такие вопросы из верующих интересуют- пусть с духовниками обсуждают. И, желательно, без привязки к пасхе.

Гость

15:40:51 09-04-2026

"Употреблять алкоголь можно в этот день" - за пропаганду пьянства прошу запретить РПЦ.
Господь не поддерживает алкоголизм. Я спрашивал.

Гость

15:51:26 09-04-2026

Гость (15:40:51 09-04-2026) "Употреблять алкоголь можно в этот день" - за пропаганду пья... по синей лавке представали пред ним?)))

Гость

16:28:51 09-04-2026

В романе Хайнлайна марсиане тоже едят своих наставников после смерти.

Гость

19:29:01 09-04-2026

Что, и это у РПЦ спрашивать будем?

Гость

19:30:04 09-04-2026

Гагарин сказал - Поехали! разберемся без вас как День Космонавтики отметить!

