Миллионы верующих следят за трансляцией схождения Благодатного огня в Иерусалиме и в пасхальные дни приносят его частицу в свои дома

09 апреля 2026, 17:28, ИА Амител

Церковь, Пасха / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

11 апреля в Москву доставят Благодатный огонь из храма Гроба Господня в Иерусалиме. Делегация Фонда Андрея Первозванного привезет его на самолете "Валентина Терешкова", принадлежащем "Роскосмосу", при поддержке ГТЛК. Вечером того же дня огонь встретят представители епархий в аэропорту Внуково, но масштабной церемонии не будет, сообщили в организации.

Огонь привезут в храм Христа Спасителя для участия в патриаршем пасхальном богослужении. Лампады с огнем отправят в 15 московских храмов для зажжения в течение Светлой Седмицы. Список храмов опубликован на сайте Фонда Андрея Первозванного.

«Благодатный огонь ежегодно чудесным образом появляется в храме Гроба Господня в Великую субботу перед Пасхой. Его вынос из Кувуклии символизирует Воскресение Христа. В первые минуты огонь не обжигает, что считается его уникальным свойством. Служба транслируется по всему миру, а огонь доставляют в православные страны, включая Россию, Грецию, Сербию и Грузию», — рассказали в организации.

10 апреля делегация Фонда примет участие в молитве о мире на Святой Земле, которую возглавит патриарх Иерусалимский Феофил III. Фонд действует с разрешения властей Израиля и благословения Иерусалимского патриархата.

Фонд Андрея Первозванного доставляет Благодатный огонь в Москву с 2003 года. Это событие стало народной традицией: миллионы верующих наблюдают трансляцию и зажигают лампады в своих домах.

