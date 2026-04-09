Cornerkat продолжит работу платформы-прародителя и поможет в деле выстраивания связей в нескольких креативных отраслях

09 апреля 2026, 06:15, ИА Амител

Жизнь сферы ремонта и дизайна в Барнауле в скором времени станет значительно ярче: онлайн-платформа Cornercat ("Корнеркат") открыла в краевой столице свое физическое воплощение. Чем порадует своих гостей и резидентов новое "творчески-деловое" пространство и о каких планах на будущее уже рассказали его создатели — выяснял корреспондент amic.ru.

Сила в единении

Cornerkat — это онлайн-платформа, где клиенты могут найти проверенных исполнителей и поставщиков в сферах ремонта и строительства, а также дизайна экстерьера и интерьера.

Ресурс, несмотря на довольно юный возраст, набрал "вес" — аудиторию и репутацию — и его создательница Екатерина Исакова решилась на запуск офлайн-пространства. По ее замыслу, оно должно стать настоящим центром притяжения для представителей сферы дизайна и строительных решений.

По словам Екатерины, отправным толчком к появлению офлайн-пространства стал подтвержденный на проведенных мероприятиях запрос дизайн-отрасли на объединение и создание сообществ.

«Мы видим: чтобы бизнес оставался устойчивым, необходимо объединяться, и не только внутри одной индустрии, но и "междисциплинарно"», — убеждена Исакова.

Новое пространство, разместившееся на Красноармейском, 15, должно помочь в объединении и налаживании полезных связей: как между самими профессионалами, так и между ними и заказчиками.

«Офлайн даст новые связи с участниками площадки и возможность для обмена опытом и клиентами из разных направлений и областей строительства», — рассказывает менеджер дилерских центров компании "Консиб" Анастасия Щетинкина об ожиданиях от нового пространства.

"Консиб" — резидент платформ Cornerkat, и, по словам Щетинкиной, этот статус уже дал компании новых клиентов, в первую очередь — из мира дизайна, и возможности для рекламы. Кроме того, платформа позволяет "Консибу" делиться полезной для дизайнеров информацией.

Пространство Cornerkat / Фото: предоставлено Екатериной Исаковой

Все только начинается

Новое пространство расположилось на площади 250 квадратных метров. В него вошли комнаты для презентаций и переговоров, образовательная площадка для лекций и воркшопов, а также витрины для брендов и экспертов. Однако на этом развитие места не прекратится.

«Место будет преображаться, пополняться новым декором и "обживаться"», — сообщила Екатерина Исакова.

Как и онлайн-платформа, новое пространство действует при информационной поддержке управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры и комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда администрации Барнаула.

А уже 21–23 мая Cornerkat станет площадкой для масштабного мероприятия: форума "Дни дизайна и строительных решений". В этом событии примут участие компании и предприниматели сферы, дизайнеры и архитекторы, риелторы и производители стройматериалов, однако оно будет интересным и для тех, кто просто следит за современными тенденциями в строительстве и ремонте.

При этом форум будет уже не первым масштабным мероприятием для Cornerkat. В 2025 году при поддержке платформы прошли выставка "Дизайн Алтай", собравшая более 1500 посетителей, и воркшоп "Без права на ошибку", объединивший дизайнеров и строителей для разбора конкретных примеров из их профессионального опыта.По словам предпринимательницы, майское мероприятие будет разделено на тематические дни: первый будет посвящен облику Барнаула и связанным с ним вопросам. Второй день займет деловая программа для дизайнеров интерьера, а третий посвятят своего рода "ярмарке". На ней обычные посетители смогут посмотреть на различные предложения в сфере дизайна и строительства и даже получить бесплатные консультации дизайнеров.

Материал подготовлен при поддержке комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда администрации Барнаула.