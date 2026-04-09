Дачники пожаловались на разрушенную дорогу после проезда техники под Барнаулом

Речь идет об участке дороги за Березовкой

09 апреля 2026, 12:31, ИА Амител

В Павловском районе Алтайского края осложнился проезд к СНТ "Луговое" — по словам местных жителей, дорога стала практически непроходимой для легкового транспорта. Ситуация вызывает опасения у дачников накануне начала активного сезона.

О проблеме сообщили участники Telegram-канала Barnaul 22. Речь идет об участке дороги за Березовкой, ведущем к садоводству. Как утверждают жители, покрытие здесь и раньше находилось в неудовлетворительном состоянии, однако после недавних работ по установке вышки сотовой связи ситуация заметно ухудшилась.

«После проезда тяжелой техники участок от основной трассы до СНТ сильно пострадал и стал практически непроходим для легкового транспорта», — рассказал один из местных жителей.

По имеющейся информации, дорога находится на балансе дорожного комитета Барнаула. При этом, как отмечают садоводы, на протяжении последних лет ее состояние постепенно ухудшалось, и ремонт не проводился. В результате жители вынуждены были самостоятельно поддерживать проезд в более или менее пригодном состоянии.

Ситуация может повлиять и на транспортное сообщение. С 25 апреля планируется запуск автобусного маршрута № 114, однако в текущих условиях его работа может оказаться затруднительной.

«Жители надеются на скорое восстановление проезда и обращают внимание властей на сложившуюся ситуацию», — говорится в сообщении.

Официальной информации о сроках возможного ремонта дороги на момент публикации не приводится. Данные уточняются.

Ранее сообщалось, что более 29 млрд рублей направят на ремонт и строительство дорог и инфраструктуры в Алтайском крае в 2026 году.