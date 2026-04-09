Дачники пожаловались на разрушенную дорогу после проезда техники под Барнаулом
Речь идет об участке дороги за Березовкой
09 апреля 2026, 12:31, ИА Амител
В Павловском районе Алтайского края осложнился проезд к СНТ "Луговое" — по словам местных жителей, дорога стала практически непроходимой для легкового транспорта. Ситуация вызывает опасения у дачников накануне начала активного сезона.
О проблеме сообщили участники Telegram-канала Barnaul 22. Речь идет об участке дороги за Березовкой, ведущем к садоводству. Как утверждают жители, покрытие здесь и раньше находилось в неудовлетворительном состоянии, однако после недавних работ по установке вышки сотовой связи ситуация заметно ухудшилась.
«После проезда тяжелой техники участок от основной трассы до СНТ сильно пострадал и стал практически непроходим для легкового транспорта», — рассказал один из местных жителей.
По имеющейся информации, дорога находится на балансе дорожного комитета Барнаула. При этом, как отмечают садоводы, на протяжении последних лет ее состояние постепенно ухудшалось, и ремонт не проводился. В результате жители вынуждены были самостоятельно поддерживать проезд в более или менее пригодном состоянии.
Ситуация может повлиять и на транспортное сообщение. С 25 апреля планируется запуск автобусного маршрута № 114, однако в текущих условиях его работа может оказаться затруднительной.
«Жители надеются на скорое восстановление проезда и обращают внимание властей на сложившуюся ситуацию», — говорится в сообщении.
Официальной информации о сроках возможного ремонта дороги на момент публикации не приводится. Данные уточняются.
Ранее сообщалось, что более 29 млрд рублей направят на ремонт и строительство дорог и инфраструктуры в Алтайском крае в 2026 году.
12:45:21 09-04-2026
Дачники -не удачники.
12:55:09 09-04-2026
Если бы только проезд к этому СНТ пострадал. Посмотрите, что стало с дорогой к СНТ Родник и СНТ Юпитер в Павловском районе!
13:52:31 09-04-2026
Гость (12:55:09 09-04-2026) Если бы только проезд к этому СНТ пострадал. Посмотрите, что... Далеко ехать.
14:15:13 09-04-2026
Смотритель дорог (13:52:31 09-04-2026) Далеко ехать.... дачники урожай вывозят, дорогу он и разбили.
14:25:15 09-04-2026
Да когда уже эту дорогу сделают-то, сил нет никаких. Летом, как земля подсохнет, через поле ездили, после дождей - здесь. А сейчас вообще никак.
15:01:44 09-04-2026
Гость (14:25:15 09-04-2026) Да когда уже эту дорогу сделают-то, сил нет никаких. Летом, ... Коня купи. Вездеход 100%.
14:49:08 09-04-2026
Это дорога к семи СНТ,по ней ездят 114 и 151 автобусы. Они периодически отказываются обслуживать маршрут из-за неудовлетворительного состояния дороги. Поэтому снт за свои деньги вскладчину ее латают как могут,муниципалитет(на балансе которого она и значится) дистанцируется который год по своему обыкновению. И тут теле 2 решает поставить вышку в садоводстве. Из 365 дней в году оно выбирает период распутицы с самым нестабильным грунтом и прёт свой тяжелый кран застревающий в текстурах. Плевать на все ограничения по весу действующие в этот период. Просто сверхразумы
15:03:24 09-04-2026
Гость (14:49:08 09-04-2026) Это дорога к семи СНТ,по ней ездят 114 и 151 автобусы. Они п... Зато теперь связь есть. Всегда можно позвонить с родственниками пообщаться. А там лето и полями!
17:59:02 09-04-2026
Гость (15:03:24 09-04-2026) Зато теперь связь есть. Всегда можно позвонить с родственник... Поля эти до первого дождя,да и пыль столбом
17:59:02 09-04-2026
Гость (15:03:24 09-04-2026) Зато теперь связь есть. Всегда можно позвонить с родственник... Поля эти до первого дождя,да и пыль столбом
21:55:43 09-04-2026
Нацпроект Качественные и безопасные дороги)
21:14:52 10-04-2026
Важно! Это дорога Ленинского района города Барнаула.
Прям по границе города идёт. Через семь метров Алтайский край - Павловский район.
Мы только недавно добились, чтобы город признал дорогу и не отправлял годами нас в край.
Поэтому содержание, ремонт дороги производится должны по городским правилам и нормам.
М нистерсиво транспорта до 20 апреля 2026-го года решает вопрос о внеплановом финансировании.