В Барнауле осудили бывшего инструктора стрелкового клуба за нелегальный сбыт патронов

Похищенные патроны мужчина вывозил на личном автомобиле и хранил для последующей продажи

09 апреля 2026, 17:12, ИА Амител

Оружие, пистолет / Фото: сгенерировано ИИ Midjourney / amic.ru

В Барнауле бывшего инструктора стрелкового клуба приговорили к пяти годам и одному месяцу лишения свободы за хищение и незаконный оборот боеприпасов. Об этом сообщили в СУ СКР по Алтайскому краю.

По данным следствия, в 2022–2023 годах 43-летний мужчина, работая инструктором, систематически похищал вверенные ему патроны. Вместо возврата неизрасходованных боеприпасов в комнату хранения оружия он под предлогом проведения тренировок забирал их себе.

Похищенные патроны мужчина вывозил на личном автомобиле и хранил для последующей продажи. В июне 2023 года он договорился с другим инструктором клуба о совместной нелегальной реализации боеприпасов.

«Противоправную деятельность пресекли сотрудники УФСБ России по Алтайскому краю. В отношении фигуранта возбудили уголовное дело по нескольким статьям УК РФ, включая хищение боеприпасов и их незаконные хранение, перевозку и сбыт, в том числе совершенный группой лиц по предварительному сговору», — отметили в ведомстве.

Суд признал мужчину виновным по всем эпизодам и назначил наказание с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

