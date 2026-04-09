Сорт овса из Алтайского края включили в госреестр селекционных достижений

09 апреля 2026, 08:00, ИА Амител

Растущий овес / Фото: Минсельхоз Алтайского края

В Алтайском крае в Государственный реестр селекционных достижений включили новый сорт овса "Агроном". Разработка допущена к использованию сразу в двух регионах — Западно-Сибирском и Восточно-Сибирском, сообщили в Минсельхозе Алтайского края.

По данным ведомства, новый сорт имеет как продовольственное, так и фуражное назначение. Урожайность культуры может достигать 54 центнеров с гектара.

Среди ключевых преимуществ отмечаются устойчивость к полеганию и поражению пыльной головней, что повышает надежность выращивания.

Реализацию сорта планируют начать уже осенью. При этом элитно-семеноводческие хозяйства региона уже приобрели семена овса для посева в текущем сезоне с целью дальнейшего размножения.