Сорт овса из Алтайского края включили в госреестр селекционных достижений
Реализацию сорта планируют начать уже осенью
09 апреля 2026, 08:00, ИА Амител
В Алтайском крае в Государственный реестр селекционных достижений включили новый сорт овса "Агроном". Разработка допущена к использованию сразу в двух регионах — Западно-Сибирском и Восточно-Сибирском, сообщили в Минсельхозе Алтайского края.
По данным ведомства, новый сорт имеет как продовольственное, так и фуражное назначение. Урожайность культуры может достигать 54 центнеров с гектара.
Среди ключевых преимуществ отмечаются устойчивость к полеганию и поражению пыльной головней, что повышает надежность выращивания.
Реализацию сорта планируют начать уже осенью. При этом элитно-семеноводческие хозяйства региона уже приобрели семена овса для посева в текущем сезоне с целью дальнейшего размножения.
