В Госдуме призвали вернуть в школы пионерию и комсомол

Депутат Матвеев считает, что советская система воспитания была продуманной и прививала детям важные ценности

09 апреля 2026, 15:44, ИА Амител

Школа / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В России необходимо восстановить систему октябрят, пионеров и комсомольцев. Об этом в беседе с "Абзацем" заявил депутат Госдумы Михаил Матвеев. По его словам, воспитание должно быть комплексным и не сводиться к разрозненным урокам.

Парламентарий напомнил, что советский опыт был продуманным и имел идеологическую составляющую, что, по его мнению, скорее плюс, поскольку тогда детям прививали действительно важные жизненные ценности.

«Я бы взял советский опыт воспитательной работы с детьми в школе — октябрята, пионеры, комсомольцы. Я бы вернул эту систему. Если кто-то не хочет восстанавливать ее именно в таком виде, например с октябрьской звездочкой с маленьким Лениным, то можно придумать что-то иное. Пионерию можно было бы полностью воссоздать, включая название и красный галстук», — отметил Матвеев.

Октябрят, по мнению депутата, не стоит перегружать сложными вещами, но элементарные вопросы товарищества, взаимовыручки и уважения к старшим должны быть в программе. При этом Матвеев подчеркнул, что занятия для современных школьников могут опираться на советский опыт, но с учетом сегодняшних технологий и возможностей.