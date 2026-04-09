В Госдуме призвали вернуть в школы пионерию и комсомол
Депутат Матвеев считает, что советская система воспитания была продуманной и прививала детям важные ценности
09 апреля 2026, 15:44, ИА Амител
В России необходимо восстановить систему октябрят, пионеров и комсомольцев. Об этом в беседе с "Абзацем" заявил депутат Госдумы Михаил Матвеев. По его словам, воспитание должно быть комплексным и не сводиться к разрозненным урокам.
Парламентарий напомнил, что советский опыт был продуманным и имел идеологическую составляющую, что, по его мнению, скорее плюс, поскольку тогда детям прививали действительно важные жизненные ценности.
«Я бы взял советский опыт воспитательной работы с детьми в школе — октябрята, пионеры, комсомольцы. Я бы вернул эту систему. Если кто-то не хочет восстанавливать ее именно в таком виде, например с октябрьской звездочкой с маленьким Лениным, то можно придумать что-то иное. Пионерию можно было бы полностью воссоздать, включая название и красный галстук», — отметил Матвеев.
Октябрят, по мнению депутата, не стоит перегружать сложными вещами, но элементарные вопросы товарищества, взаимовыручки и уважения к старшим должны быть в программе. При этом Матвеев подчеркнул, что занятия для современных школьников могут опираться на советский опыт, но с учетом сегодняшних технологий и возможностей.
15:49:56 09-04-2026
НЕТ!
22:56:01 09-04-2026
Гость (15:49:56 09-04-2026) НЕТ!... ДА!!!!!
14:52:26 10-04-2026
Светлана (22:56:01 09-04-2026) ДА!!!!!... Только не это!!!
Самое гадкое, что было в той системе: октябрятская, пионерская, комсомольская организации.
15:50:30 09-04-2026
Бред! В одну реку два раза не входят.
16:09:05 09-04-2026
Гость (15:50:30 09-04-2026) Бред! В одну реку два раза не входят. ... Предлагаю сразу вотчину.
16:00:28 09-04-2026
как можно что то вернуть а что то нет ? Вернуть пионерию, но "пионерский" лагерь - коммерческий за 30 - 50 тыс за сезон... в СССР было в порядке вещей чем то в том же лагере делиться. а сейчас у кого то Айфон последней модели, а у кого то кеды с алиэкспресс... Прививать коллективизм, а во взрослой жизни бизнес - все друг на друге пытаются заработать, капитализм...
Безусловно много хорошего в этом было - но тупо копировать даже сменив названия невозможно
18:27:55 09-04-2026
Юрий (16:00:28 09-04-2026) как можно что то вернуть а что то нет ? Вернуть пионерию, но... А почему вы меряете деньгами? Эти организации были направлены на духовное, патриотическое воспитание личности
16:05:33 09-04-2026
Вот как, как это все у них в головах коннектится?.. И да, дорогие - вы не умеете в иделогию. Так что как ни садитесь, ничего у вас не выйдет. Не, деньги попилите, это не отнять.
16:06:59 09-04-2026
скауты?
16:22:08 09-04-2026
Мусик (16:06:59 09-04-2026) скауты?... скаты!
20:55:03 09-04-2026
Гость (16:22:08 09-04-2026) скаты!...
Коты!
16:12:03 09-04-2026
Предлагаю взять ВСЁ и поделить! Кому по братству, а кому по родству. Но всем поровну!
20:59:45 09-04-2026
П.П. Шариков (16:12:03 09-04-2026) Предлагаю взять ВСЁ и поделить! Кому по братству, а кому по ...
Жену твою тоже поделим, как завещали нам первые комсомольцы? Кто крайний в очереди на супружеский долг гражданки Шариковой? Если никто, то я первым буду
10:59:25 10-04-2026
П.П. Шариков (16:12:03 09-04-2026) Предлагаю взять ВСЁ и поделить! Кому по братству, а кому по ... Самозванец...
16:20:18 09-04-2026
Комсомольские орлы ходорковские, похоронили СССР.
16:31:54 09-04-2026
Все фигня. Был я октябренком, пионером, комсомольцем. Никому ничего не надо (кроме начальства), все мероприятия из под палки, в добровольно-принудительном порядке. Без комсомола ВО не получить. Молодежь правда была по приличней, между собой "разбирались", учителей не трогали и даже уважали. Депутату Матвееву сколько лет, он что про это знает?
16:51:25 09-04-2026
Гость (16:31:54 09-04-2026) Все фигня. Был я октябренком, пионером, комсомольцем. Ником... Не повезло Вам.
16:41:53 09-04-2026
Мотив депутата понятен, но идею взад не вернешь.
Кабы коммунисты за власть и смену государственного строя боролись, а так идиотизм получается.
16:45:50 09-04-2026
А меня вернут ?
17:16:32 09-04-2026
Смешно. Какие пионеры и комсомльцы могут быть в капиталистич.стране? И уже есть " первые"..
20:12:11 09-04-2026
Гость (17:16:32 09-04-2026) Смешно. Какие пионеры и комсомльцы могут быть в капиталистич... Ну так капитализм же не вечен!
17:25:15 09-04-2026
Это чтобы ярлыки на людей вешать?
18:06:24 09-04-2026
Да им всё покоя идея не даёт, чтобы у них всё было, а им за это ничего не было!
Так не бывает, дорогой депутат!
Пока не сел в теплое кресло, но хочешь - выучи, чтобы от зубов отскакивало, что сначала народу, потом себе.
А если сел, то спрос, как при Сталине - повышать благосостояние колымского края. Или в расход.
А что это значит на практике?
Ездить на Жигулях, питаться в гастрономе, пенсия 12 тысяч и "квартира" в частном секторе без воды и туалета - депутаты должны жить как самый бедный человек в стране...
18:33:16 09-04-2026
Надо же заголосили. Разрушили уничтожили, вернуть хотите..? А детки уже не те за 35 лет выросли. Не получится у вас вернуться к хорошему, не получиться
18:55:48 09-04-2026
Ну тогда и коммунистов надо вернуть во власть и идеологию страны поменять, цепочку забыл, вначале пионер, потом комсомолец, потом коммунист, он что нам предлагает сменить политическую систему в стране, проверьте его может он иноагент.
20:09:25 09-04-2026
Давно пора!
21:02:04 09-04-2026
Просто старые пердуны заскучали по своей молодости и коленкам пионерок
21:07:27 09-04-2026
При буржуях уместнее 'скауты'!
21:28:34 09-04-2026
Да что ж все в прошлое то вернуться хотят? Ностальгия? В будущее нужно идти, в будущее.
14:47:47 10-04-2026
Наше будущее осталось в прошлом!
04:04:35 10-04-2026
А кто у Октябрят и Пионеров будет пример? Кто у нас "герой нашего времени? Даня Милохин, или предста вители шоу бизнеса? Это что, депутатам нужно вернуться в свои города на рабочие места!? Это когда-то СМИ несли функцию воспитания, познования . Передачи: "Миллион за 5 минут", " Миллион на 2х", "Секрет на миллион", " Как стать миллионером", а есть хоть одна передача "КАК СТАТЬ ЧЕЛОВЕКОМ"? Матвеев договорится до иноагента
11:04:52 10-04-2026
"Некоторые принципы идеологии:
любить Родину;
быть честным и справедливым;
помогать старшим;
уважать труд;
защищать слабых;
быть верным товарищем" (с) Прообразом пионерии было скаутское движение возникшее в Великобритании в 1907 году.