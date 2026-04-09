Amic.ru вошел в лидеры рейтинга самых цитируемых СМИ Алтайского края

Мы стабильно удерживаем вторую строчку

09 апреля 2026, 13:32, ИА Амител

Информационное агентство "Амител" заняло второе место в рейтинге самых цитируемых СМИ Алтайского края за 2025 год, согласно результатам исследования "Медиалогии".

В первую пятерку также вошли "Толк", ГТРК "Алтай", "Банкфакс" и "КП-Барнаул".

По данным за 2024 год, amic.ru также занял второе место в рейтинге самых цитируемых СМИ в Алтайском крае.

При этом, напомним, amic.ru стал самым читаемым СМИ в Алтайском крае в 2025 году. По итогам прошлого года совокупный показатель наших читателей превысил 23 миллиона.

Команда ИА "Амител" продолжит вас радовать интересными новостями и материалами в 2026 году. Оставайтесь с нами!