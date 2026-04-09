Amic.ru вошел в лидеры рейтинга самых цитируемых СМИ Алтайского края

Мы стабильно удерживаем вторую строчку

09 апреля 2026, 13:32, ИА Амител

Сетевое издание "Амител" / Фото: amic.ru

Информационное агентство "Амител" заняло второе место в рейтинге самых цитируемых СМИ Алтайского края за 2025 год, согласно результатам исследования "Медиалогии".

В первую пятерку также вошли "Толк", ГТРК "Алтай", "Банкфакс" и "КП-Барнаул".

По данным за 2024 год, amic.ru также занял второе место в рейтинге самых цитируемых СМИ в Алтайском крае.

При этом, напомним, amic.ru стал самым читаемым СМИ в Алтайском крае в 2025 году. По итогам прошлого года совокупный показатель наших читателей превысил 23 миллиона. 

Команда ИА "Амител" продолжит вас радовать интересными новостями и материалами в 2026 году. Оставайтесь с нами!

Сотрудники amic.ru / Фото: amic.ru

Комментарии 10

Гость

13:49:39 09-04-2026

А почему тогда сайт отсутствует в составе былого списка сайтов??? Ась?

Гость

14:20:52 09-04-2026


поздравляю!
с 2011 по 2019 мы в комментариях безраздельно господствовали.
а для АМИКА новость в 300 комментов была нормальная история.
и все комменты. за исключением нескольких фриков, - бриллианты, а не комменты
помню несколько раз до тысячи дочеканивали
эххх где вы все. хоть бы холивар на пару сотен затеять ((

Гость

14:27:21 09-04-2026

Гость (14:20:52 09-04-2026) эххх где вы все... да тута мы иногда)) Лариску бы ))

Гость

15:18:14 09-04-2026

Гость (14:27:21 09-04-2026) да тута мы иногда)) Лариску бы ))...
Хлорка , Эльпатио - великий и ужасный , ВЦ, БВ, Аккорд, Ежыг, Дюха, Дед, Дядька, Сезам.
Оххх аж сердце защемило ((

Мусик

15:23:56 09-04-2026

Гость (15:18:14 09-04-2026) Хлорка , Эльпатио - великий и ужасный , ВЦ, БВ, Аккорд, ... Йожыг

Гость

15:51:55 09-04-2026

Мусик (15:23:56 09-04-2026) Йожыг...
да

Мусик

14:31:04 09-04-2026

Гость (14:20:52 09-04-2026) поздравляю!с 2011 по 2019 мы в комментариях безразде... повзрослели.
заматерели.
обленились.
развелись.

Гость

14:36:58 09-04-2026

Мусик (14:31:04 09-04-2026) повзрослели.заматерели.обленились.развелись. форум убрали - скучно стало

Горожанин.

16:55:15 09-04-2026

Мусик (14:31:04 09-04-2026) повзрослели.заматерели.обленились.развелись.... "повзрослели, заматерели, "...разбогатели, "обленились, развелись."

Гость

18:06:01 09-04-2026

Горожанин. (16:55:15 09-04-2026) "повзрослели, заматерели, "...разбогатели, "обленились, разв... и не без этого))))

