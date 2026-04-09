Диетолог предупредила об опасности непищевых красителей для пасхальных яиц

Вредные вещества из текстильных красок, фломастеров и гуаши могут проникать через поры скорлупы внутрь яйца

09 апреля 2026, 11:32, ИА Амител

Раскрашенные пасхальные яйца / Фото: amic.ru

Яйца к Пасхе нельзя красить непищевыми красителями — яичная скорлупа пористая, и вредные химические вещества могут проникать внутрь. Об этом РИА Новости рассказала врач-диетолог Татьяна Солнцева.

Для окрашивания яиц, которые планируется есть, нельзя использовать текстильные краски, анилиновые красители, фломастеры, гуашь или акварель. Вредные вещества могут загрязнить белок.

Также не рекомендуется применять синтетические пищевые красители — они могут негативно влиять на организм, особенно на детей.

Лучше использовать сертифицированные пищевые красители или натуральные продукты. Луковая шелуха даст цвет от красного до коричневого, свекольный и клюквенный сок — розовый и малиновый, шафран — оранжевый, красная капуста — синий.