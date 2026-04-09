В Хабарском районе река Бурла вышла из берегов, оставив в блокаде местных жителей

В результате разлива временно перекрыт проезд по объездному мосту

09 апреля 2026, 12:14, ИА Амител

В Хабарском районе Алтайского края зафиксирован резкий подъем уровня воды в реке Бурла — по словам очевидцев, река вышла из берегов и повлияла на транспортное сообщение в районе.

О ситуации сообщают местные жители в Telegram-канале "В курсе 22". По их словам, уровень воды поднялся примерно на два метра всего за короткое время. На опубликованных видеозаписях видно, что ориентиры, которые ранее находились значительно выше уровня воды, теперь почти полностью скрыты.

В результате разлива временно перекрыт проезд по объездному мосту на трассе Славгород — Хабары — Барнаул. Также сообщается о размыве отдельных участков дороги. Некоторые жители утверждают, что из-за сложившейся ситуации оказались в блокаде.

Водителям на время паводка рекомендуют использовать альтернативный маршрут: по трассе Хабары — Коротояк с последующим поворотом в сторону Усть-Курьи.

Официальной информации о масштабах подтопления и последствиях на момент публикации не приводится. Данные уточняются.

Ранее сообщалось, что талые воды в селе Знаменка Славгородского района Алтайского края снесли мост, размыли дамбу и угрожают экосистеме уникального Кулундинского озера.