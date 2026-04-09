Накрыть стол на Пасху в Алтайском крае за год стало дешевле на 7,2%

Алтайский край стал лидером по снижению стоимости "пасхального набора" среди всех регионов

09 апреля 2026, 20:31, ИА Амител

Пасха / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Средняя цена продуктов для приготовления блюд для пасхального стола в 2026 году в России составила 486 рублей 88 копеек. "Индекс Пасхи" выпустил Центр стратегических разработок — специалисты сравнили стоимость ингредиентов по регионам России для приготовления кулича, яиц и творожной пасхи.

В среднем по стране стоимость набора продуктов снизилась на 1,7% по отношению к прошлогоднему индексу. Из основных компонентов по сравнению с прошлой Пасхой подешевели: сливочное масло — на 7,1%, сахарный песок — на 3,9%, а также изюм с курагой — на 0,3%. Подорожали за год яйца (+5,3%) и молоко (+3,2%).

«Больше всего набор подешевел в Алтайском крае (-7,2%), Тверской и Свердловской (-7%), Ленинградской (-6,8%) и Вологодской (-6,6%) областях», — говорится в исследовании.

Из федеральных округов дешевле всего приготовления к Пасхе обойдутся в Приволжском федеральном округе — более 423 рублей. В Северо-Западном фиксируется снижение цен на набор продуктов на 5,2%. Дороже всего продукты обойдутся в Дальневосточном федеральном округе — почти 680 рублей.

В топ российских регионов по минимальной стоимости вошли: Республика Мордовия (382,16 рубля), Нижегородская область (399,83 рубля) — два региона, где стоимость менее 400 рублей, — а также Удмуртская Республика (413,30 рубля), Пензенская область (415,60 рубля) и Оренбургская область (419,83 рубля).