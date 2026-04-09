В России День космонавтики хотят сделать праздничным нерабочим днем

Общественное движение "Здоровый выбор" предлагает перенести выходной с 8 января на 12 апреля

09 апреля 2026, 10:45, ИА Амител

Офисный работник / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

Председатель общественного движения "Здоровый выбор" Александр Корсунов предложил закрепить День космонавтики в России в качестве праздничного нерабочего дня, сообщает РИА Новости.

Авторы инициативы подготовили поправки в Трудовой кодекс, которые позволят сделать 12 апреля официальным выходным по всей стране. При этом общее число нерабочих дней не увеличится — один день предлагается перенести из новогодних каникул: убрать 8 января и добавить 12 апреля.

В обращении подчеркивается, что День космонавтики — уникальный и недооцененный праздник, который способен объединить все поколения, людей с разными политическими взглядами и вероисповеданиями. Особо отмечается, что это относительно "молодой" праздник, и еще живы свидетели события 1961 года, способные поделиться эмоциями.

Авторы инициативы провели мониторинг соцсетей и выявили, что День первого полета человека в космос вызывает исключительно положительные эмоции. Образ Гагарина назван идеальным героем для россиян, органично вписывающимся в культурный код страны.

Пятилетний опрос показал, что идею сделать День космонавтики государственным праздником поддержали 48% россиян. Среди граждан 25–34 лет — 55%, среди молодежи до 24 лет — 54%. Опрос проводился среди 1600 респондентов в 373 населенных пунктах.

Комментарии 7

Avatar Picture
гость

11:21:11 09-04-2026

лучше бы в школе вернули предмет "астрономия", как в советское время было, а то просят праздник по космонавтике, а часть населения до сих пор считает, что Земля плоская.

Гость

11:48:41 09-04-2026

Может им хватит уже дурью маяться?

Готь

11:55:11 09-04-2026

Только половина работников отрасли, будет вкалывать. Для начала бюстов "первых" надо наделать.....

Степочка

12:13:57 09-04-2026

А на каком уровне у нас космонавтика нынче?

Гость

13:21:16 09-04-2026

Степочка (12:13:57 09-04-2026) А на каком уровне у нас космонавтика нынче?... Ну вот Пересильд в космос запустили.

Гость

15:01:54 09-04-2026

Гость (13:21:16 09-04-2026) Ну вот Пересильд в космос запустили....
Гордимся запуском Пересильда в космос! А что это за аппарат? 🤣

Гость

20:18:56 09-04-2026

Гость (13:21:16 09-04-2026) Ну вот Пересильд в космос запустили.... С нее бюст не очень будет =)

