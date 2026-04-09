В России День космонавтики хотят сделать праздничным нерабочим днем

Общественное движение "Здоровый выбор" предлагает перенести выходной с 8 января на 12 апреля

09 апреля 2026, 10:45, ИА Амител

Офисный работник / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

Председатель общественного движения "Здоровый выбор" Александр Корсунов предложил закрепить День космонавтики в России в качестве праздничного нерабочего дня, сообщает РИА Новости.

Авторы инициативы подготовили поправки в Трудовой кодекс, которые позволят сделать 12 апреля официальным выходным по всей стране. При этом общее число нерабочих дней не увеличится — один день предлагается перенести из новогодних каникул: убрать 8 января и добавить 12 апреля.

В обращении подчеркивается, что День космонавтики — уникальный и недооцененный праздник, который способен объединить все поколения, людей с разными политическими взглядами и вероисповеданиями. Особо отмечается, что это относительно "молодой" праздник, и еще живы свидетели события 1961 года, способные поделиться эмоциями.

Авторы инициативы провели мониторинг соцсетей и выявили, что День первого полета человека в космос вызывает исключительно положительные эмоции. Образ Гагарина назван идеальным героем для россиян, органично вписывающимся в культурный код страны.

Пятилетний опрос показал, что идею сделать День космонавтики государственным праздником поддержали 48% россиян. Среди граждан 25–34 лет — 55%, среди молодежи до 24 лет — 54%. Опрос проводился среди 1600 респондентов в 373 населенных пунктах.