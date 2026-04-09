В России День космонавтики хотят сделать праздничным нерабочим днем
Общественное движение "Здоровый выбор" предлагает перенести выходной с 8 января на 12 апреля
09 апреля 2026, 10:45, ИА Амител
Председатель общественного движения "Здоровый выбор" Александр Корсунов предложил закрепить День космонавтики в России в качестве праздничного нерабочего дня, сообщает РИА Новости.
Авторы инициативы подготовили поправки в Трудовой кодекс, которые позволят сделать 12 апреля официальным выходным по всей стране. При этом общее число нерабочих дней не увеличится — один день предлагается перенести из новогодних каникул: убрать 8 января и добавить 12 апреля.
В обращении подчеркивается, что День космонавтики — уникальный и недооцененный праздник, который способен объединить все поколения, людей с разными политическими взглядами и вероисповеданиями. Особо отмечается, что это относительно "молодой" праздник, и еще живы свидетели события 1961 года, способные поделиться эмоциями.
Авторы инициативы провели мониторинг соцсетей и выявили, что День первого полета человека в космос вызывает исключительно положительные эмоции. Образ Гагарина назван идеальным героем для россиян, органично вписывающимся в культурный код страны.
Пятилетний опрос показал, что идею сделать День космонавтики государственным праздником поддержали 48% россиян. Среди граждан 25–34 лет — 55%, среди молодежи до 24 лет — 54%. Опрос проводился среди 1600 респондентов в 373 населенных пунктах.
11:21:11 09-04-2026
лучше бы в школе вернули предмет "астрономия", как в советское время было, а то просят праздник по космонавтике, а часть населения до сих пор считает, что Земля плоская.
11:48:41 09-04-2026
Может им хватит уже дурью маяться?
11:55:11 09-04-2026
Только половина работников отрасли, будет вкалывать. Для начала бюстов "первых" надо наделать.....
12:13:57 09-04-2026
А на каком уровне у нас космонавтика нынче?
13:21:16 09-04-2026
Степочка (12:13:57 09-04-2026) А на каком уровне у нас космонавтика нынче?... Ну вот Пересильд в космос запустили.
15:01:54 09-04-2026
Гость (13:21:16 09-04-2026) Ну вот Пересильд в космос запустили....
Гордимся запуском Пересильда в космос! А что это за аппарат? 🤣
20:18:56 09-04-2026
Гость (13:21:16 09-04-2026) Ну вот Пересильд в космос запустили.... С нее бюст не очень будет =)