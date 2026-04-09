Такой подход позволит направить помощь тем, кто в ней действительно нуждается, без распыления бюджетных средств

09 апреля 2026, 14:36, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Размер ежегодной социальной помощи для семей будет рассчитываться с учетом официального дохода родителей, состава семьи и региональных стандартов прожиточного минимума, сообщила Елена Цацура, старший научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС в интервью РИА Новости.

Напомним, Социальный фонд России начнет принимать заявления на эту выплату с 1 июня. Подать документы можно через портал "Госуслуги", а также в многофункциональных центрах "Мои документы" или в клиентских службах фонда.

«Сумма выплаты зависит от официального дохода родителей, числа членов семьи и региональных стандартов прожиточного минимума, поэтому она может кардинально отличаться в каждом отдельном случае», — уточнила Цацура.

Эксперт объяснила, что выплата представляет собой возврат части налога на доходы физических лиц. По окончании налогового периода налог пересчитывается по ставке 6%, и разница между уплаченной суммой и пересчитанным налогом возвращается заявителю.

«Право на получение выплаты имеют работающие родители, имеющие двоих и более детей в возрасте до 18 лет или до 23 лет, если они обучаются очно. Среднедушевой доход семьи не должен превышать полуторакратного регионального прожиточного минимума», — заключила Цацура.