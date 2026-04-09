Новую семейную выплату будут рассчитывать исходя из официального дохода семьи
Такой подход позволит направить помощь тем, кто в ней действительно нуждается, без распыления бюджетных средств
09 апреля 2026, 14:36, ИА Амител
Размер ежегодной социальной помощи для семей будет рассчитываться с учетом официального дохода родителей, состава семьи и региональных стандартов прожиточного минимума, сообщила Елена Цацура, старший научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС в интервью РИА Новости.
Напомним, Социальный фонд России начнет принимать заявления на эту выплату с 1 июня. Подать документы можно через портал "Госуслуги", а также в многофункциональных центрах "Мои документы" или в клиентских службах фонда.
«Сумма выплаты зависит от официального дохода родителей, числа членов семьи и региональных стандартов прожиточного минимума, поэтому она может кардинально отличаться в каждом отдельном случае», — уточнила Цацура.
Эксперт объяснила, что выплата представляет собой возврат части налога на доходы физических лиц. По окончании налогового периода налог пересчитывается по ставке 6%, и разница между уплаченной суммой и пересчитанным налогом возвращается заявителю.
«Право на получение выплаты имеют работающие родители, имеющие двоих и более детей в возрасте до 18 лет или до 23 лет, если они обучаются очно. Среднедушевой доход семьи не должен превышать полуторакратного регионального прожиточного минимума», — заключила Цацура.
14:42:46 09-04-2026
С вычетом НДФЛ? Или как ранее, по абсурдной схеме?
16:17:46 09-04-2026
В текущем виде большая часть выплат абсурд, по сути выплаты дают тем кто живет только на пособия, нигде не работаю ничего не делая, плодя нищету. А если вы планируете по средствам и силам, то сорян, государство вам ничем не поможет.
07:13:53 10-04-2026
Ал (16:17:46 09-04-2026) В текущем виде большая часть выплат абсурд, по сути выплаты ...
Все выплаты надо отменить! Не имеешь срадств - не плодись!